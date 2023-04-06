EKONOMİ
06 Nisan 2023 - 20:10

Merkez Bankası rezervleri eriyor! Bir haftada 2,2 milyar dolar kayıp..

TCMB tarafından haftalık para ve bankacılık istatistiklerini yayınlandı. Merkez Bankası'nın toplamda olan rezervleri, 31 Mart'ta sona eren hafta içerisinde 271 milyon dolar düştü.

EKONOMİ
06 Nisan 2023 - 20:10
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Merkez Bankası rezervleri eriyor! Bir haftada 2,2 milyar dolar kayıp..
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)  tarafından haftalık para ve bankacılık istatistikleri kamuoyuna açıklandı. Sonuç olarak; Merkez Bankası'nın toplamdaki rezervleri, 31 Mart ile bittiği söylenen hafta içinde 2 milyar 271 milyon dolar azalma gösterdi ve 122 milyar 423 milyon dolar gibi bir rakama geriledi.

Merkez Bankası rezervleri eriyor! Bir haftada 2,2 milyar dolar kaybedildi

ALTIN REZERVLERİ DE AZALDI



71.036 milyon dolar olan toplam döviz rezervleri 1.089 milyon dolar azalma gösterdi ve 70 milyar 247 milyon dolara düştü. Bu arada, 53 milyar 358 milyon dolar olan altın rezervlerinin 31 Mart haftasında verilerinde 1 milyar 182 milyon dolar kadar azalma gösterdiği ve 52 milyar 176 milyon dolara indiği bildirildi.

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