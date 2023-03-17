Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini revize etti: 'Dolar 23 TL olacak!'













DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ ARTTI

FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 8,50 OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın anket sonuçları açıklandı. Ankete göre, daha öncesinde gerçekleştirilen anket dönemindeki yüzde 35,76 olan cari yılsonu TÜFE tahmini Mart döneminde yüzde 37,72 oldu. Merkez Bankası'nın Mart ayında 42 katılımcıyla yapılan TCMB Piyasa Katılımcı Anketinde yıl sonuna kadar tahmini bir tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artışının yüzde 37,72 olduğunu gösterdi. Mart ayı TÜFE artış beklentileri anket döneminde geçen ay yüzde 2,70'den yüzde 2,89'a yükseldi. Tüketici fiyat endeksinin yıl sonunda %37,72 artması bekleniyordu.Önümüzdeki 12 ayda tüketici fiyat endeksi büyümesi beklentisi yüzde 30,75'ten yüzde 31,63'e yükselirken, önümüzdeki 24 ayda yüzde 18,11'den yüzde 17,91'e geriledi.Katılımcıların USD/TL beklentisi yılı 22,91'den kapatırken, 12 aylık USD/TL beklentisi 23,10'dan 23,52'ye yükseldi. Yılsonu cari açık tahminleri bir önce gerçekleştirilen anket verilerinde 30,6 milyar dolardan 36 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl cari işlemler açığının 25,9 milyar dolar olması bekleniyordu.Ay sonu ve sonraki üç aya ilişkin TCMB kilit faiz tahmini yüzde 8,50 olarak belirlendi. Önümüzdeki 12 ay için kilit oran tahmini yüzde 12,83 idi.