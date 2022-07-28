Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyon tahminlerine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda orta vadeli tahminlerin üretilmesinin yanı sıra başlangıç noktası olarak da iktisadi görünümü esas olarak aldıklarını söyleyen Kavcıoğlu, yıl sonundaki enflasyon tahminlerinde ise 17,6 puanlık bir arışla birlikte 60,4 yükseldiğini söyledi. Merkez Bankası'nın bir önceki raporunda enflasyon tahmini yüzde 42,8 olarak belirlenmişti.
EKONOMİ
28 Temmuz 2022 - 14:21
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelledi!
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yılının 3. enflasyon raporu ile ilgili yaptığı bir sunumda yıl sonundaki enflasyon tahminin yukarı yönlü güncellendiğini duyurdu. Kavcıoğlu bir önceki raporda yüzde 42,8 olan tahminin yıl sonunda 60,4'e çıkarıldığını bildirdi.
EKONOMİ
28 Temmuz 2022 - 14:21