EKONOMİ
28 Temmuz 2022 - 14:21

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelledi!

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yılının 3. enflasyon raporu ile ilgili yaptığı bir sunumda yıl sonundaki enflasyon tahminin yukarı yönlü güncellendiğini duyurdu. Kavcıoğlu bir önceki raporda yüzde 42,8 olan tahminin yıl sonunda 60,4'e çıkarıldığını bildirdi.

EKONOMİ
28 Temmuz 2022 - 14:21
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Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelledi!


Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyon tahminlerine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumunda orta vadeli tahminlerin üretilmesinin yanı sıra başlangıç noktası olarak da iktisadi görünümü esas olarak aldıklarını söyleyen Kavcıoğlu, yıl sonundaki enflasyon tahminlerinde ise 17,6 puanlık bir arışla birlikte 60,4 yükseldiğini söyledi. Merkez Bankası'nın bir önceki raporunda enflasyon tahmini yüzde 42,8 olarak belirlenmişti.



TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu

2022 yıl sonu enflasyon tahmini yukarı yönlü güncellendi

'2022 yılı üçüncü Enflasyon Raporu' başlığı ile düzenlenen sunumda 2022 ve 2023 yılındaki enflasyon tahminlerinin gıda fiyatlarında meydana gelen varsayımlarla birlikte yukarı doğru yenide güncellendiğini aktardı.

Küresel alandaki enflasyonda şuan için güçlü seyrin devam ettiğini aktaran TCMB Başkanı Kavcıoğlu, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan enflasyon tahminlerinin son 25 yıl içinde en üst seviyelere kadar çıktığını kaydetti

Enflasyonun 2022 yılının sonlarında orta noktasının aslında yüzde 60,4 olmak üzere olduğunu belirten Kavcıoğlu, bu oranın da yüzde 56,9 ile yüzde 63,9 aralığında olduğunu ifade etti.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, konuşmasında ayrıca 2023 yılının sonu için de enflasyon tahmininin yüzde 12,9'dan yüzde 19,2'ye çıkarıldığını bildirdi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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