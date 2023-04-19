EKONOMİ
19 Nisan 2023 - 14:05

Merkez Bankası, yıllık enflasyon bazında dolar tahmini açıkladı!

T.C. Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları ile ilgili beklenen anketini yayınladı. Anketlerde, önümüzdeki 12 ay için temel faiz oran tahmini yüzde 13,75 çıktığı bildirildi.

EKONOMİ
19 Nisan 2023 - 14:05
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Merkez Bankası, yıllık enflasyon bazında dolar tahmini açıkladı!


Merkez bankası Nisan ayı piyasa katılımcısı anketini yayınladı. Anket, reel sektör ve finans sektöründen temsilcileri ve profesyonelleri temsil eden 40 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.

Anket döneminde beklenen Nisan TÜFE artışları, geçen ayki yüzde 2,89'dan yüzde 2,65'e düştü. Tüketici fiyat endeksinin yıl sonunda %37,77 artması bekleniyordu. TÜFE enflasyon beklentileri 12 ayda yüzde 31,63'ten yüzde 31,02'ye, 24 ayda ise yüzde 17,91'den yüzde 17,54'e geriledi.



Merkez Bankası, yıllık enflasyon bazında dolar tahmini açıkladı!

Yıl sonu katılımcı USD/TL beklentisi 22,90'dan 23,15'e, 12 aylık USD/TL beklentisi ise 23,52'den 24,08'e yükseldi. Yılsonu cari açık tahminleri bir önceki anket dönemindeki 36 milyar dolardan 37,8 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl öngörülen cari işlemler açığının ise 25,8 milyar dolar olduğu bildirildi.

12 AY SONRASINDA FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 13,75

Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesinin bu yıl yüzde 3,5 büyümesi beklenirken, gelecek yıl için büyüme tahmini yüzde 4,4 ile sabit kaldı.

Ay sonu ve sonraki üç aya ilişkin TCMB kilit faiz tahmini yüzde 8,50 olarak belirlendi.

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