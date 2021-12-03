Merkez Bankası yine dövize müdahale bulundu













Bir anda yükselişe geçen son yılların en yüksek değerine ulaşan Dolar/TL geçen hafta 13,96 seviyesine kadar yükselerek rekor kırmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Çarşamba günü ''Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir'' açıklamasının ardından kurlar kısa süreliğine 12 TL’nin altına çekilmişti.Aşağı çekilen kurlar kalıcılığı sağlayamayan ve tekrardan yükselişe geçen kurlar bugün açıklanan kasım ayı enflasyon verisi sonrasında 13,89 seviyesine kadar yükseldi.Merkez Bankası kurdaki bu yükselişlere son vermek için ikinci kez piyasalara müdahalede bulunduğunu açıkladı.TCMB’den yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.Dolar/TL müdahale sonrasında yönünü aşağıya çevirdi. Kur şu sıralarda yüzde 1'den fazla değer kaybederek 13,50 seviyesine geriledi.Daha önce TCMB 1 Aralık tarihinde, 2014'ten bu yana ilk kez döviz piyasasında satım yönünde müdahalede bulunmuştu.