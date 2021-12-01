EKONOMİ
01 Aralık 2021 - 13:24

Merkez Bankasından döviz piyasasına müdahale! Dolar sert düştü..

EKONOMİ
01 Aralık 2021 - 13:24
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Merkez Bankasından döviz piyasasına müdahale! Dolar sert düştü..
Merkez Bankası (TCMB) döviz kurlarına piyasası hakkında harekete geçti ve ortaya çıkan sağlıksız fiyat oluşumlarından dolayı sürekli yükseliş trendinde olan döviz kurlarına müdahalede bulundu. Döviz kurlarının piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale eden Merkez Bankası'nın bu müdahalesi sonrasında ise dolar kuru sert düşüş gösterdi.








Döviz kurlarına müdahale öncesinde 13,88 TL'ye kadar çıkan dolar kuru müdahale sonrası saat 12:45'den itibaren 12,45 TL'ye kadar çekilirken TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, döviz kurlarında meydana gelen sağlıksız fiyat oluşumlarında dolayı piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiği bildirildi.
 
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