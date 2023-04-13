Merkez'den bankalara yeni talimat: TCMB'ye kur farkı Türk lirası üzerinden ödenecek!







EN FAZLA BİR YIL VADELİ OLACAK







KUR FARKI TÜRK LİRASI İLE ÖDENECEK

T.C. Merkez Bankası (TCMB) tarafından bankalara gönderilen resmi yazıda Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satış ihaleleri ile ilgili uygulama usul ve esasları hakkında değişikliğe gidildi. Bu nedenle, döviz piyasasında işlem yapma yetkisi olan bankalar doğrudan telefon üzerinden gerçek zamanlı fiyat (forward rate) vererek TCMB'ler ile Türk Lirası cinsinden vadeli döviz işlemleri yapabilmektedir.Aynı gün 10:00-16:00 saatleri arasında 1 yıla kadar Euro veya Dolar cinsinden işlemler yapılabilir. Ancak, minimum işlem tutarı 1.000.000 Euro'dur ve 500.000 Euro'ya kadar artırılabilir.Tutar, ilgili işlemin vadesinde Türk Lirası olarak kapatılacak ve vade tarihinde yayınlanan EUR veya USD cinsinden TCMB kote alış kur tutarının işlem kurundan fazla olması durumunda TCMB, kur farkını ödemesi için bankaya bildirimde bulunacaktır. Oran, işlem fiyatından daha düşüktür. İşlemler için bankaların TCMB'ye işlem tutarının yüzde 2,5'i oranında teminat ödemesi gerekmektedir ve herhangi bir işlem ücreti alınmamaktadır.