Merkez'den bankalara yeni talimat: TCMB'ye kur farkı Türk lirası üzerinden ödenecek!

T.C. Merkez Bankası (TCMB) tarafından bankalara gönderilen resmi yazıda Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satış ihaleleri ile ilgili uygulama usul ve esasları hakkında değişikliğe gidildi. Bu nedenle, döviz piyasasında işlem yapma yetkisi olan bankalar doğrudan telefon üzerinden gerçek zamanlı fiyat (forward rate) vererek TCMB'ler ile Türk Lirası cinsinden vadeli döviz işlemleri yapabilmektedir.
EN FAZLA BİR YIL VADELİ OLACAK
Aynı gün 10:00-16:00 saatleri arasında 1 yıla kadar Euro veya Dolar cinsinden işlemler yapılabilir. Ancak, minimum işlem tutarı 1.000.000 Euro'dur ve 500.000 Euro'ya kadar artırılabilir.