GÜNDEM
23 Kasım 2022 - 10:37

Merkez üssü Düzce'de 5,9 şiddetinde deprem! Ekipler bölgede teyakkuza geçti..

Merkez üssünün Düzce'nin Gölyaka ilçesi olduğu bildirilen 5,9 büyüklüğünde deprem çevre illerde de hissedildi. Saat 04.08'de meydana gelen depremin ardından Düzce'de 37 kişinin yaralandığı bildirilirken İstanbul’da 1 kişinin, Zonguldak'ta 6 kişinin, Sakarya'da 1 kişinin ve Bolu'da da 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralanan 46 kişinin tedavilerinin sağlık ekipleri tarafından yapıldığı aktarıldı.

GÜNDEM
23 Kasım 2022 - 10:37
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Merkez üssü Düzce'de 5,9 şiddetinde deprem! Ekipler bölgede teyakkuza geçti..


5.9 şiddetindeki deprem, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 6.81 kilometre derinliğinde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından yapılan açıklamada saatlerin 04.08'i gösterdiği anda meydana gelen deprem sonrasında en büyüğü 4,3 olan 96 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi.

Düzce'de 5,9 şiddetinde deprem



AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 “Kontrol amacıyla Düzce'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Bölgede 10 adet mobil baz istasyonu konuşlandırılmıştır. AFAD Lojistik'in deposu, aileler için 10.000 battaniye, 20 adet 112m2 çok amaçlı çadır ve 480 adet 16m2 mesken çadırı sevk etti. Geliştirme devam ediyor."

DÜZCE ÇİLİMLİ'DE 4,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Düzce'de 5,9 şiddetinde deprem

AFAD ayrıca, Düzce Çilimli'de 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. saat 04.30 sıralarında merkez üssü Çilimli olan depremin yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiğinin kaydedildiği aktarıldı.

46 KİŞİ YARALANDI

Düzce'de 5,9 şiddetinde deprem

Düzce Gölyaka depreminde 46 kişi yaralandığı bilgisi paylaşıldı.Sağlık Bakanlığından alınan bilgiye göre Düzce'de 37, İstanbul'da 1, Zonguldak'ta 6, Sakarya'da 1 ve Bor'da 1 olmak üzere 46 kişinin yaralandığı duyuruldu. AFAD Başkanlığı, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem sırasında 46 kişinin yaralandığını bildirdi. Açıklamada, Düzce, Ankara, İstanbul, Bursa, Bor, Sakarya, Zonguldak, Kocaeli ve Kızılay'dan AFAD ekiplerinin kısa sürede bölgeye sevk edildiği aktarılırken Afet Hasar Tespit Grubu'ndan bir ekiple bölgesel hasar analizi yapmak üzere başlatıldığı belirtildi.

Düzce'de 5,9 şiddetinde deprem

Sakarya AFAD'ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait bir gezici koordinasyon aracı, bir sosyal hizmet aracı, iki arama köpeği, bir gezici test aracı ve altı gözetleme aracı sevk ettiği bildirildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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