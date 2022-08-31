YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 17:54

Merkezefendi Zafer Coşkusunu Teoman Ile Yaşadı - Denizli

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 17:54
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Merkezefendi Zafer Coşkusunu Teoman Ile Yaşadı - Denizli


yılı fener alayının ardından Teoman konseriyle, on binlerce kişinin katılımıyla coşku içinde kutlandı.



Büyük Zaferin 100. yılında Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde konser ve fener alayı gerçekleştirdi. On binlerce kişinin katıldığı etkinlikte Roll Back ve Teoman konseri herkes tarafından yoğun ilgi gördü. Büyük zaferin coşkusu fener alayı ile başladı. Türk rock yıldızı Teoman'ın sahneye çıkmasıyla eğlence zirveye ulaştı. Rock müziğinin sevilen ismi Teoman'ın konserine gelen on binlerce vatandaş, ünlü şarkıcının seslendirdiği birbirinden güzel parçalara eşlik ederek zafer coşkusunu doyasıya yaşadı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Teoman'a teşekkür ederek çiçek ve TEMA Vakfı'nın fidan bağış sertifikasını takdim etti.





Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, konsere gelen on binlerce Denizlilinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Nazım Hikmet'ten bir şiir okuyan Başkan Doğan, “Hepimiz Büyük Zafer'in büyük bayramını, 30 Ağustos'un coşkusunu yaşamak için buradayız. Sizler oldukça, Mustafa Kemal Atatürk ve onun en büyük devrimi olan Cumhuriyet her an var olacaktır, iyiki varsınız. Bundan 100 yıl önce Anadolu'nun her karış toprağından binlerce insan, bir kez daha bu ülkedeki insanlar gözyaşı dökmesin diye Afyon ve Dumlupınar'da büyük bir mücadele ve savaşa girdiler. İşte bizler orada mücadele eden atalarımızın, şehitlerimizin ve gazilerimizin torunlarıyız. Mutlu ve kardeşçe yaşamamız için mücadele verdiler. Merkezefendi'ye sizlerle birlikte baharı getirdik. Ama size sözümüz olsun 2023'te bütün ülkeye baharı getireceğiz. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına yakışan, bilimle, akılla, sanatla ve kardeşlikle, el ele, ayrıştırmadan yaşayacağımız günler yakındır. Konsere katılan on binlerce Merkezefendili ve Denizlililere teşekkür ediyorum. Teoman ile büyük zaferin coşkusunu doyasıya yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Son Haberler
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme...
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest...
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme...
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü...
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den...
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında...
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye kırtasiye yardımı yapılacak!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye...
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan...