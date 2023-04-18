Merkezi yönetim bütçesi, Mart ayında 47 milyar açık kaydetti!







MART AYINDA GİDERLER YÜZDE 48,5 ORANINDA ARTTI





MART YÖNETİM BÜTÇESİNDE 47 MİLYAR LİRA AÇIK







Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Mart ayı bütçe uygulamasının sonuçlarına göre, Türkiye merkezi yönetiminin Mart ayının bütçe ile ilgili gelirleri 286.0821 milyar lira olduğu bildirilirken, giderlerinin ise 334.044 milyar lira olarak kaydedildiği aktarıldı. Mart ayı verilerinde bütçe 47.2 milyar TL açık verirken, Ocak-Mart döneminde bu açığın 250 milyar TL olduğu bildirildi.Buna göre, Mart ayında hanehalkı geliri yıllık %83,9 artışla 286 milyar liraya, hanehalkı harcaması ise yüzde 48,5 artışla 334,044 milyar liraya çıktı.Ocak-Mart dönemi için hazırlanan verilerde bütçe gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 31,9 artış ile birlikte 794.0728 milyar liraya çıktığı aktarılırken bütçe giderlerinin de yüzde 82,7 artış ile birlikte 1.044.753 trilyon liraya ulaştığı kaydedildi. Merkezi yönetim bütçesinin Mart ayı içinde açığı 47.223 milyar lira olurken, Ocak-Mart dönemi için 250.025 milyar lira açık verdiği kaydedildi.