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03 Eylül 2022 - 16:12

Merseyside derbisinde gol sesi çıkmadı

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Goodison Park'ta oynanan Everton - Liverpool karşılaşması 0-0 sona erdi.

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03 Eylül 2022 - 16:12
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Merseyside derbisinde gol sesi çıkmadı

Premier Lig'in 6. haftasında Merseyside derbisinde Everton ile Liverpool, Goodison Park'ta maruz kaldı. Müsabakada iki takım da birçok pozisyondan yararlanamazken, maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Ligde son iki maçından galip ayrılan Liverpool berabere kalarak bu serisini bitirdi. Jürgen Klopp'un öğrencileri bu sonuçla puanını 9'a çıkardı. Bu sezon daha galibiyetle tanışamayan ev sahibi Everton'ın ise kötü gidişatı devam etti. Frank Lampard'ın takımı ligde oynadığı 6 müsabakada 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle 4 puana sahip. Liverpool gelecek hafta evinde Wolverhampton ile ter dökecek. Everton ise Arsenal'e konuk olacak.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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