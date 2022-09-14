Mersin’de 350 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Tarsus ilçesi Damlama Mahallesi'nde bir şahsın otomobiliyle kaçak tütün getirerek, piyasaya süreceğinin bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelinin kullandığı otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 350 kilogram kaçak tütün elde etti. Gözaltına alınan şahıs işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.