Mersin'de 70 metre uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atayurt Mahallesinde gezintiye çıkan 49 yaşındaki Ferudun C., belli olmayan bir nedenle 70 metrelik uçurumdan aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri yollandı. Yapılan çalışmalar sonucunda aşağı inen ekipler, Ferudun C.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Uçurumdan çıkarılan Ferudun C.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma süreci başladı.