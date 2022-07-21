GÜNDEM
21 Temmuz 2022 - 16:58

Mersin'de akıl almaz olay! Diş tedavisini beğenmediği doktora saldırdı

Mersin'de kardeşinin diş tedavisini yaptıran bir şahıs, uygulana tedaviyi beğenmedi ve tedaviyi gerçekleştiren diş doktorunu darp etti. Doktorun park halindeki aracına da saldıran şahıs tutuklandı.

GÜNDEM
21 Temmuz 2022 - 16:58
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Mersin’de akıl almaz olay! Diş tedavisini beğenmediği doktora saldırdı


Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Nusratiye Mahallesi'nde akıl almaz bir olay yaşandı. İlçede hizmet veren Mersin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin Metropol Polikliniğinde, bir hastasına diş tedavisi geçekleştiren doktor hastanın ağabeyi tarafından darp edildi. Saldırgan, doktorun aynı zamanda park halinde duran aracına da saldırdı.

Diş doktorunu darp eden hasta yakını ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alınırken, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı. Yapılan sorguda şahsın diş doktorunu darp etmesinin nedeni olarak tedaviyi beğenemediği söylediği öğrenildi.



mersin diş doktoru saldırı

Tutuklandı!

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheli G.S.'nin, kardeşi S.S. için uygulanan tedaviyi beğenmediğinden dolayı polikliniğe geldiği ve ve burada doktor A.H.Z.’ye hakaretlerde bulunduktan sonra darp ettiği kayıtlara geçerken, şüphelinin aynı zamanda doktorun polikliniğin önünde bulunan aracına da saldırarak zarar verdiği şikayetlere işlendi. Şüpheli şahıs, ifadesinin ardından adli makamlara sevk edilirken burada savunması alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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