Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Nusratiye Mahallesi'nde akıl almaz bir olay yaşandı. İlçede hizmet veren Mersin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin Metropol Polikliniğinde, bir hastasına diş tedavisi geçekleştiren doktor hastanın ağabeyi tarafından darp edildi. Saldırgan, doktorun aynı zamanda park halinde duran aracına da saldırdı. Diş doktorunu darp eden hasta yakını ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alınırken, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı. Yapılan sorguda şahsın diş doktorunu darp etmesinin nedeni olarak tedaviyi beğenemediği söylediği öğrenildi.
GÜNDEM
21 Temmuz 2022 - 16:58
Mersin'de akıl almaz olay! Diş tedavisini beğenmediği doktora saldırdı
Mersin'de kardeşinin diş tedavisini yaptıran bir şahıs, uygulana tedaviyi beğenmedi ve tedaviyi gerçekleştiren diş doktorunu darp etti. Doktorun park halindeki aracına da saldıran şahıs tutuklandı.
GÜNDEM
21 Temmuz 2022 - 16:58