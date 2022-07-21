Mersin’de akıl almaz olay! Diş tedavisini beğenmediği doktora saldırdı













Tutuklandı!

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Nusratiye Mahallesi'nde akıl almaz bir olay yaşandı. İlçede hizmet veren Mersin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin Metropol Polikliniğinde, bir hastasına diş tedavisi geçekleştiren doktor hastanın ağabeyi tarafından darp edildi. Saldırgan, doktorun aynı zamanda park halinde duran aracına da saldırdı. Diş doktorunu darp eden hasta yakını ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alınırken, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı. Yapılan sorguda şahsın diş doktorunu darp etmesinin nedeni olarak tedaviyi beğenemediği söylediği öğrenildi.Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheli G.S.'nin, kardeşi S.S. için uygulanan tedaviyi beğenmediğinden dolayı polikliniğe geldiği ve ve burada doktor A.H.Z.’ye hakaretlerde bulunduktan sonra darp ettiği kayıtlara geçerken, şüphelinin aynı zamanda doktorun polikliniğin önünde bulunan aracına da saldırarak zarar verdiği şikayetlere işlendi. Şüpheli şahıs, ifadesinin ardından adli makamlara sevk edilirken burada savunması alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.