YAŞAM
15 Mart 2022 - 12:32

Mersin'de barda tartıştığı kişi tarafından öldürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir barda tartıştığı kişiler tarafından darp edilen kişi sokak ortasında bıçaklanarak hayatını kaybetti.

YAŞAM
15 Mart 2022 - 12:32
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Mersin'de barda tartıştığı kişi tarafından öldürüldü
Mersin Tarsus'ta bir iş yerine müşteri olarak gelen A.T. isimli kişi, barda bulunan kadın çalışanlar sebebiyle işyeri sahibi ve çalışanlarla tartıştı. Mekandan ayrılan A.T. daha  sonra tekrar geri geldi. İş yerinde bulunan kişiler tarafından kovalanan şahıs sokak ortasında darp edildikten sonra kesi alet ile vurularak öldürüldü. 




Gerçekleşen öldürülme olayı sonrasında Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bora Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Olay ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde F.G. isimli şahsın A.T.'yi yol üzerinde kesici aletle yaralayarak uzaklaştığı, işyeri çalışanları A.K. ve M.K.'nin de A.T.'yi darp ettiği tespit edildi.



Olay sonrasında bu işle alakası bulunduğu düşünülen 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan incelemesinde F.G., A.K. ve M.K.'nin kasten aralama, yağma ve genel güvenliği tehlikeye sokma suçlarından kayıtları olduğu belirlendi.Şüphelilerin üzerinden 1 kesici alet ve 1 adet tabancı bulundu.

Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan F.G. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, şüphelilerin A.T.'yi kovalama anları ve F.G.'nin A.T.'yi bıçaklama ve darp anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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