YAŞAM
15 Eylül 2022 - 08:21

Mersin'de belediye çalışanlarına PKK operasyonu

Mersin'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararının verildiği Büyükşehir Belediyesi çalışanı 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

YAŞAM
15 Eylül 2022 - 08:21
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Mersin'de belediye çalışanlarına PKK operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 2019 yılında Türkiye'de gerçekleştirilen yerel seçimlerden sonra Mersin Büyükşehir Belediyesinde işe giren ve halen aktif olarak çalıştıkları belirlenen F.E, A.K., B.B., D.B., H.S., K.B., M.E.İ., A.K., İ.G. ve S.M. isimli şahısların PKK/KCK terör örgütünü övücü, özendirici, sahiplenici ve yüceltici şekilde propaganda yaptıkları bilgisi verildi.

Bunun üzerine Özel Harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenlendi. Dronun da kullanıldığı operasyona 180 polis katıldı. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

10 şüpheli şahıstan aralarında örgütün değer ailesi olarak tanımladığı, örgüt adına kırsal alanda faaliyet yürütürken etkisiz hale getirilmiş örgüt mensuplarının 1. derecede aile yakınlarından olanların bulunduğu belirlendi.

Koray Ünlü

 

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Haber Editörü
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