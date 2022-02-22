YAŞAM
22 Şubat 2022 - 12:14

Mersin'de işçileri taşıyan servisi şarampole devrildi: 40 işçi yaralı!

Mersin Silifke’de işçileri taşıyan servis sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç içinde bulunan 40 kişi yaralandı.

YAŞAM
22 Şubat 2022 - 12:14
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Mersin'de işçileri taşıyan servisi şarampole devrildi: 40 işçi yaralı!
Mersin'in silifke ilçesinde bulunan Akkuyu Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıktı ve yol kenarındaki şarampole devrildi. 








kaza yerinden edinilen bilgilere göre Murat Çakmak'ın kullandığı 07 ERL 29 plakalı otobüs, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan otobüs önce bariyerlere çarptı ardından da şarampole devrildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 



Kısa sürede kaza yerine gelen jandarma ekipleri yolda güvenliği sağlarken sağlık ekipleri servis otobüsünün içindeki işçilere ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan 40 kişi ambulanslara alınarak Silifke, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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