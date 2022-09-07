Mersin'de korkutan yangın! Mahallede alarma geçildi

Öğlen saatlerinde üzücü bir haber
de Mersin'den geldi. Edinilen bilgilere göre Akkuyu Santral bölgesinde yangın çıktı. Peki yangın nasıl çıktı? Yangın söndürüldü mü? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Akkuyu Santral bölgesi yangın
Akkuyu Santral bölgesinde korkutucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkili olduğu yangının giderek büyümesi sebebiyle mahalleyi boşaltma çalışmalarının başladığı duyuruldu. Mersin Gülnar ilçesinde olan Akkuyu Nükleer Santrali bölgesinde öğlen saatlerinde yangın başladı. Rüzgarın da epey etkili olduğu bölgede yangının hızla büyümesi sebebiyle olumsuz bir durumla karşılaşmamak için mahallede bulunan 110 ev boşaltıldı. Yangının merkeze doğru ilerlemeye devam eden kısmının söndürülmesi için tüm müdahalelerin devam ettiği öğrenildi. 20 arazöz ve büyük ekipler alanda yangına müdahale için mücadele ediyor. Belediye Başkanı can kaybı olmadığını ve 30 adet evin boşaltıldığını, rüzgarın çok sık yön değiştirdiğini belirtti.
Yangın müdahalesine giderken üzücü kaza
Akkuyu Nükleer Santral bölgesinde başlayan yangına müdahale etmek amacıyla yola çıkan bir arazöz ise yolda devrildi. İki görevlinin araçta sıkıştığı ve durumlarının ciddi olduğu belirtildi. Mersin Valiliği de çıkan yangına müdahale etmek için 138 arazöz ve 850 personelden oluşan bir ekip bölgeye yönlendirdi. Mersin Valisi ise 110 hanenin boşaltıldığını, havadan ve karadan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini, rüzgarın etkisiyle yangın büyümesi için çaba gösterildiğini ancak şu an itibariyle yangının tam olarak söndürüldüğünü söylemenin mümkün olmadığını belirtti.