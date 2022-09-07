GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 15:41

Mersin'de okul duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı!

Mersin’in Tarsus ilçesinde sürücüsü tarafından kontrolden çıkan otomobilin okul duvarına çarparak durabildiği kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 15:41
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Mersin'de okul duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı!


Yaşanan kaza Tarsus ilçesinde bulunan 82 Evler Mahallesi Adana Caddesi Sesim Sarpkaya Lisesi önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre T.A.K’ (39) tarafından kullanılan 33 PGJ 52 plakalı otomobil kavisli olan yolda seyir halinde giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu okul duvarına çarparak durabildi. Yaşanan kazada sürücü ile beraber araçta bulunan T.A. (58) ve E.A. (27) isimli vatandaşlar kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaşanan kazanın sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla yaralıları tedavi etmek üzere hastaneye sevk etti. Polis ekipleri yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bir diğer yandan aynı yerde 2 Temmuz 2022 tarihinde M.Ş.K tarafından kullanılan hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen Zehra Gürses adlı 21 yaşındaki genç kıza çarparak hayatını kaybetmesine neden olmuştu.



2 Temmuz 2022 tarihinde Zeynep Gürses adlı genç kızın hayatını kaybettiği kazaya ait görüntüler ise: 

MErsin kaza

MErsin kaza

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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