Yangın, Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Karadere mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde henüz neden çıktığı henüz bilinmeyen yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü. haber verilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 20 arazözlü birden fazla ekip karadan müdahaleye geçerken, havadan müdahale için ise 1 uçak ile 3 helikopterin görevlendirildiği bildirildi.Mersin-Antalya D400 karayolundan da görülen yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
YAŞAM
07 Eylül 2022 - 08:02
Mersin'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale için ekipler harekete geçti
Mersin'de çıkan orman yangını rüzgarın etkisi ile büyüdü, karadan ve havadan müdahale için ekiplerin seferber edildiği bildirildi.
YAŞAM
07 Eylül 2022 - 08:02
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