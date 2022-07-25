GÜNDEM
25 Temmuz 2022 - 22:35

Mersin'de pansumanını yaptığı hastasına tecavüz eden doktorun 6 yıl hapsi istendi

Mersin'de kıl dönmesi ameliyatı olan bir kadın, pansumana gittiğinde doktorun tecavüzüne uğradı. Yapılan şikayet üzerine açığa alınan doktorun 6 yıl 3 ay hapsi istendi.

GÜNDEM
25 Temmuz 2022 - 22:35
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Mersin'de pansumanını yaptığı hastasına tecavüz eden doktorun 6 yıl hapsi istendi


Mersin'de geçtiğimiz yıl 17 Ağustıs tarihinde kıl dönmesi şikayetiyle ameliyat olan 24 yaşındaki H.T. isimli bir kadın, pansumana gittiğinde doktoru T.H.'nin (42) tecavüze uğramıştı.

İddialara göre ameliyat sonrası pansuman için doktorunun yanına giden H.T. sedyey uzandığı sırada doktorunun cinsel saldırısına uğradı. H.T. durumu hemen polise bildirdi ve doktor T.H. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Doktor "İftira" diyerek suçlamaları kabul etmedi



Yapılan şikayet üzerine gözaltına alınan iki çocuk babası doktor T.H. hakkındaki suçlamaları "iftira" diyerek reddetti. Hakkında yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatılan H.T. ile tecavüze uğradığını iddia eden T.H.'nin iç çamaşırları incelemeye alındı. Doktorun iç çamaşırında, H.T.'ye ait DNA bulunurken ortaya çıkan deliller kapsamında doktor açığa alındı ve savcılık bir hakkında iddianame hazırladı.

Savcılık tarafından yazılan iddianame Mersin 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak' ve aynı zamanda cinsel saldırı suçlamalarından 10 yıla kadar hapsi istendi.

Mersin'de pansumanını yaptığı hastasına tecavüz eden doktor

İddianamenin detaylarından başlatılan soruşturma evrakı kapsamında kamu görevini ifa eden şüphelinin, görevin kendisine sağlamış olduğu nüfuzu kötüye kullandığı ve kendisine hasta olarak gelen müştekinin tedavisinin yapıldığı sırada sarkıntılık boyutunu aşmış bir şekilde cinsel saldırıda bulunduğu,bu çerçevede doktor T.H.'nin üzerine atılı suç işlediğine dair aleyhe yeterli derecede şüphe ve delilin bulunduğu belirtildi.

Sapık doktora 6 yıl 3 ay ceza!

Davada karar duruşmasının görüldüğü bildirilirken tutuksuz olarak yargılanan sanık doktor ve avukatlarının salında hazır bulunduğu, şikayetçi H.T'nin ise duruşmaya katılmadığı aktarıldı.

Savcılık makamının mahkemeye mütalaasını sunmasının ardından mahkeme heyeti sanık doktora 'cinsel saldırı' suçlamasından 5 yıl hapis cezası verirken suçun 'kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılması' nedeniyle de doktorun cezası 7 yıl 6 aya yükseltildi.

Mahkeme heyeti ayrıca sanığın geçmiş zamanda verilmiş olan cezanın geleceği üzerinde olası etkilerini dikkate aldı ve cezada indirime gitti. Doktorun cezası bu indirimle 6 yıl 3 aya düşürülürken kararın onaylanması halinde doktor T.H'nin cezaevine girerek cezasını 6 yıl 3 ay çekmesi bekleniyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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