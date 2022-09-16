Mersin'de PKK şüphelisi 2 kadın gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK/YPG terör örgütüne yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, merkez Akdeniz ilçesinde iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü üyesi olduğu ve bir dönem örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit eden 2 kadın şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen şüphelilerin evlerinde yapılan aramada elde edilen birden fazla dijital malzeme ve dokümana ise el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(HSK-ÇA-Y)

