YAŞAM
11 Eylül 2022 - 06:49

Mersin'de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde hareket halindeki otomobile açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

YAŞAM
11 Eylül 2022 - 06:49
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Mersin’de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı


Olay Gazipaşa Mahallesi 1936 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kahvehaneden çıkan Mustafa Kırgın (58) ile arkadaşı olan Orhan Y. birlikte 33 NLN 58 plakasına sahip aracıyla seyir etmeye başladı.
1934 sokaktan dönüş yapan Mustafa Kırgın ve Orhan Y. adlı arkadaşlara, yaya olan bir kişi tarafından silahlı saldırı uğradılar.

Göğsünden yaralanan Mustafa Kırgın direksiyon hakimiyetini kaybederek baş bölgesinde kaldırıma daha kaldırımda bulunan ağaç çarparak durabildi. Olay duyan vatandaşlar 112 Acil servisine ve polis haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servisi yaralılar Tarsus'ta bulunan özel ve sağlık kuruluşuna kaldırdı.



Yaralılardan Mustafa Kırgın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Orhan Y. Adlı kişinin hayatin tehlikesi devam ettiği öğrenildi.
Sokakta ve araçta geniş çaplı çalışma yapan polis ekibi, zanlı yakalamak için hareket geçti.

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