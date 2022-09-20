Mersin'de tefeci operasyonu: 13 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ekonomik olarak zor duruma düşen insanlara yüksek faizle para vererek kendilerine haksız kazanç sağlayan ve tefecilik yapan şahıslara yönelik devam eden soruşturma çerçevesinde, gerek tanık gerekse müşteki beyanlarının ardından şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 40 kişiyi mağdur ederek tefecilik suçu işledikleri tespit eden 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah hem de operasyon düzenlendi. Yaklaşık 200 polisin katılımı ile icra edilen operasyonda H.E., I.E., F.E., F.E., R.E., L.E., S.Ş., O.O., H.P., M.Ö., E.Ö., M.O. ve N.U. yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda birden fazla dijital materyal, çek senet, çelik kasa ve doküman elde edildi.

Olayla ilgili adreslerinde bulunamayan M.Ö., A.E., S.K. ve F.Ç.'nin ise arandığı bildirildi.