Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın artış göstermesi halinde etkisini arttırdı. Silifke Hırmanlı Mahallesi'ne kadar büyüyen alevler için müdahalelere başlandı. Havadan ve karadan başlanan yangın söndürme çalışmaları üzerine son durum merak edilmektedir. Mersin orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? Mersin'de başlayan orman yangınları etkisini arttırarak devam ederken farklı mevkilere sıçrayan alevlerin müdahalesinde zorlanmaya başlandı. Yangının devam etmesi durumunda dinlenme tesisi ve bazı evlerin boşaltıldığı haberi yayınlandı. Gece gündüz söndürme çalışmaları devam ederken 3 helikopter yangına müdahale için alan da uçuşlarına devam ediyor. Yeşilovacık Mahallesi'ndeki farklı noktalara sıçrayan yangına sabah saatlerinde de hava ve yer ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 10:37
Mersin'de tehlikeli anlar devam ediyor! Orman yangınları şiddetini arttırdı 303 konut boşaltıldı
Dün sabah saatlerinde başlayan orman yangınları Mersin Gülnar ilçesinde şiddetini arttırdı. Rüzgar etkisini arttırması üzerine alevlerin hızlıca yaygınlaşması ise korku dolu anlar yaşattı. Mersin'de tehlikenin devam etmesi halinde 303 konut boşaltılması üzerine harekete geçildi.
GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 10:37
EDİTOR
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