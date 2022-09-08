GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 10:37

Mersin'de tehlikeli anlar devam ediyor! Orman yangınları şiddetini arttırdı 303 konut boşaltıldı

Dün sabah saatlerinde başlayan orman yangınları Mersin Gülnar ilçesinde şiddetini arttırdı. Rüzgar etkisini arttırması üzerine alevlerin hızlıca yaygınlaşması ise korku dolu anlar yaşattı. Mersin'de tehlikenin devam etmesi halinde 303 konut boşaltılması üzerine harekete geçildi.

GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 10:37
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Mersin'de tehlikeli anlar devam ediyor! Orman yangınları şiddetini arttırdı 303 konut boşaltıldı


Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın artış göstermesi halinde etkisini arttırdı. Silifke Hırmanlı Mahallesi'ne kadar büyüyen alevler için müdahalelere başlandı. Havadan ve karadan başlanan yangın söndürme çalışmaları üzerine son durum merak edilmektedir. Mersin orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir?

Mersin'de başlayan orman yangınları etkisini arttırarak devam ederken farklı mevkilere sıçrayan alevlerin müdahalesinde zorlanmaya başlandı. Yangının devam etmesi durumunda dinlenme tesisi ve bazı evlerin boşaltıldığı haberi yayınlandı. Gece gündüz söndürme çalışmaları devam ederken 3 helikopter yangına müdahale için alan da uçuşlarına devam ediyor. Yeşilovacık Mahallesi'ndeki farklı noktalara sıçrayan yangına sabah saatlerinde de hava ve yer ekiplerinin müdahalesi sürüyor.



Mersin orman yangını

Yangın etkisini arttırdı! Tahliyeler başladı

Dün sabah saatlerinde başlayan orman yangını nedeniyle Mersin-Antalya D-400 kara yolunda önlem alınmalar devam ediyor. Mersin'in Gülnar içesi Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisinde ormanlık alanlar nedeni bilinmeyen yangın çıkışı endişelere neden oldu. Mersin'in yanı sıra Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan helikopterler destek vermek adına uçuşa geçti. Önlem almak ve daha kötü sonuçların yaşanmaması adına 303 konut boşaltılırken, 790 kişinin tahliyesi gerçekleşti. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
Zam hedefinde şimdide ekmek yer aldı! Vatandaşlara bir zam haberi daha ekmek fiyatı arttı
Zam hedefinde şimdide ekmek yer aldı! Vatandaşlara bir zam haberi daha ekmek fiyatı arttı
Türk mühendisler yaptı: Tonlarca ağırlık yıkamıyor
Türk mühendisler yaptı: Tonlarca ağırlık yıkamıyor
Manisa ili Soma ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Manisa ili Soma ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü!
Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü!
Balıkesir'de narkotik köpeği destekli uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı!
Balıkesir'de narkotik köpeği destekli uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı!
Muğla'da yaşanan olay bu kadarına da pes dedirtti! İnternet modeminden uyuşturucu çıktı!
Muğla'da yaşanan olay bu kadarına da pes dedirtti! İnternet modeminden uyuşturucu çıktı!
Son Haberler
Zam hedefinde şimdide ekmek yer aldı! Vatandaşlara bir zam haberi daha ekmek fiyatı arttı
Zam hedefinde şimdide ekmek yer aldı! Vatandaşlara bir zam haberi daha...
Migrenle savaşmayın, aranızı iyi tutun
Migrenle savaşmayın, aranızı iyi tutun
Yeni basım Reşat altınlara ilgi artıyor
Yeni basım Reşat altınlara ilgi artıyor
Fatih’te zehir tacirinin evine operasyon
Fatih’te zehir tacirinin evine operasyon
Türkiye İhracat İklimi Endeksi Ağustos’ta 48,8 oldu
Türkiye İhracat İklimi Endeksi Ağustos’ta 48,8 oldu
Türk mühendisler yaptı: Tonlarca ağırlık yıkamıyor
Türk mühendisler yaptı: Tonlarca ağırlık yıkamıyor
Arsa sahibi ile müteahhit firma zıtlaştı, tapusunu alamayan ev sahipleri sokağa atıldı
Arsa sahibi ile müteahhit firma zıtlaştı, tapusunu alamayan ev sahipleri...
Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu
Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu
Siverek’te facia ucuz atlatıldı: 3 yaralı
Siverek’te facia ucuz atlatıldı: 3 yaralı
Tahıl yüklü 5 gemi daha yola çıktı!
Tahıl yüklü 5 gemi daha yola çıktı!
Sulama kanalında mahsur kaldı, sözleri ile zor anlar yaşattı
Sulama kanalında mahsur kaldı, sözleri ile zor anlar yaşattı
Diyarbakır'ın fethi beyaz perdeye taşınıyor
Diyarbakır'ın fethi beyaz perdeye taşınıyor
Kadın şoför kaza yapınca direksiyona erkek şoför geçti
Kadın şoför kaza yapınca direksiyona erkek şoför geçti
Alanya’da orman yangını
Alanya’da orman yangını
Esenyurt’ta yol kavgasında mermiler havada uçuştu
Esenyurt’ta yol kavgasında mermiler havada uçuştu