Mersin'de tehlikeli anlar devam ediyor! Orman yangınları şiddetini arttırdı 303 konut boşaltıldı













Yangın etkisini arttırdı! Tahliyeler başladı

Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın artış göstermesi halinde etkisini arttırdı. Silifke Hırmanlı Mahallesi'ne kadar büyüyen alevler için müdahalelere başlandı. Havadan ve karadan başlanan yangın söndürme çalışmaları üzerine son durum merak edilmektedir. Mersin orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? Mersin'de başlayan orman yangınları etkisini arttırarak devam ederken farklı mevkilere sıçrayan alevlerin müdahalesinde zorlanmaya başlandı. Yangının devam etmesi durumunda dinlenme tesisi ve bazı evlerin boşaltıldığı haberi yayınlandı. Gece gündüz söndürme çalışmaları devam ederken 3 helikopter yangına müdahale için alan da uçuşlarına devam ediyor. Yeşilovacık Mahallesi'ndeki farklı noktalara sıçrayan yangına sabah saatlerinde de hava ve yer ekiplerinin müdahalesi sürüyor.Dün sabah saatlerinde başlayan orman yangını nedeniyle Mersin-Antalya D-400 kara yolunda önlem alınmalar devam ediyor. Mersin'in Gülnar içesi Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisinde ormanlık alanlar nedeni bilinmeyen yangın çıkışı endişelere neden oldu. Mersin'in yanı sıra Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan helikopterler destek vermek adına uçuşa geçti. Önlem almak ve daha kötü sonuçların yaşanmaması adına 303 konut boşaltılırken, 790 kişinin tahliyesi gerçekleşti.