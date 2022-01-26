Mersin’de zincirleme kazaya karışan TIR şoförü yanarak can verdi!

Korkunç kaza Mersin’in tarsus ilçesinde meydana geldi. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice Kavşakları mevkiinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre M.Ç.'nin kullandığı 01 ADK 504 plakalı transit araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Yolun içinde dönen araç daha sonra refüje çarparak durdu.
O sırada arkadan seyir halinde gelen V.Ş. idaresindeki 06 BE 9116 plakalı kamyon ise, refüje çarparak duran araca çarparken hemen arkasında olan Namık Batay'ın kullandığı 21 BM 539 plakalı TIR'da kamyona çarptı.
3 aracın birbirine girdiği kaza sonrası TIR'ın dorsesi alev almaya başladı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken TIR'ın içinde sıkışan Namık Batay, sıkıştığı yerden kurtulamayarak hayatını kaybetti.
Yanan TIR itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Namık Batay'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis ise kazaya ilişkin bir soruşturma başlattı.
O sırada arkadan seyir halinde gelen V.Ş. idaresindeki 06 BE 9116 plakalı kamyon ise, refüje çarparak duran araca çarparken hemen arkasında olan Namık Batay'ın kullandığı 21 BM 539 plakalı TIR'da kamyona çarptı.
3 aracın birbirine girdiği kaza sonrası TIR'ın dorsesi alev almaya başladı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken TIR'ın içinde sıkışan Namık Batay, sıkıştığı yerden kurtulamayarak hayatını kaybetti.
Yanan TIR itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Namık Batay'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis ise kazaya ilişkin bir soruşturma başlattı.