Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı: Bölgeden son durum bilgileri!













Yangın 29. saatte kontrol altına alındı

Mersin'in Gürnar ilçesindeki Büyükeceli Mahallesi'nde dün sabah saat 07.00 sularında çıkan orman yangını, rüzgar nedeniyle hızla geniş bir alana yayıldı. Orman yangınlarıyla mücadelede toplam 29 helikopter, 11 uçak, 138 arazöz, 15 buldozer görev alırken Orman Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, İtfaiye ve Destek ekipleri de yangına müdahale için bölgeye sevk edildi. Toplamda 850 personelin destek verdiği orman yangına müdahale çalışmaları gece saatlerinde de devam etti.Orman yangınının ikinci gününde hava aydınlanır aydınlanmaz havadan müdahale yeniden başladı. Alevlerin yerleşim yerine ulaşmasını önlemek için uçaklar büyük çaba sarf ederken yangının kontrol altına alınması için karadan müdahalelerin aralıksız devam ettirildi.Mersin Gülnar'da başlayan ve Silifke'ye kadar sıçrayan orman yangını, 29'uncu saatte ekipler tarafından kontrol altına alındı. Saldırının ikinci gününün ilk ışıklarında havadan müdahale yeniden başladı. Yangının kontrol altına alındığı bilgisinin verilmesi sonrası bir açıklama yapan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve soğutma çalışmalarının ardından yeniden bir açıklama yapacaklarını söyledi.İlk belirlemelere göre 1500 hektar alanın zarar görüdğü bilgisine ulaştıklarını belirten Tiryaki, net bilgileri araştırma yapan yetkililerin raporlarına göre vereceklerini aktardı.