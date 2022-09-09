Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Iğdır Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Çevreye yayılan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler arazözlerle ve 4 helikopterle müdahalede bulundu.

Bölge halkının de destek verdiği yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.