Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Iğdır Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Çevreye yayılan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler arazözlerle ve 4 helikopterle müdahalede bulundu.
Bölge halkının de destek verdiği yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
YAŞAM
09 Eylül 2022 - 17:36
Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinin kırsal bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
YAŞAM
09 Eylül 2022 - 17:36
Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Iğdır Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Çevreye yayılan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler arazözlerle ve 4 helikopterle müdahalede bulundu.
EDİTOR
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