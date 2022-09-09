YAŞAM
09 Eylül 2022 - 17:36

Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinin kırsal bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

YAŞAM
09 Eylül 2022 - 17:36
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Iğdır Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Çevreye yayılan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler arazözlerle ve 4 helikopterle müdahalede bulundu.
Bölge halkının de destek verdiği yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Avcılar'da metrobüsler çarpıştı
Avcılar'da metrobüsler çarpıştı
Tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Muğla-Denizli sınırındaki orman yangını devam ediyor
Muğla-Denizli sınırındaki orman yangını devam ediyor
DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
Halk otobüsünde ücretsiz kart kavgası kamerada
Halk otobüsünde ücretsiz kart kavgası kamerada
Darende’de kaza: 2 yaralı
Darende’de kaza: 2 yaralı
Son Haberler
Avcılar'da metrobüsler çarpıştı
Avcılar'da metrobüsler çarpıştı
Tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü
İngilizler yeni kralını sevgiyle karşıladı
İngilizler yeni kralını sevgiyle karşıladı
Putin: 'Dışişleri Bakanlığından gübre tedariki çözümünde BM temsilcileriyle çalışmasını rica ediyorum'
Putin: 'Dışişleri Bakanlığından gübre tedariki çözümünde BM...
Muğla-Denizli sınırındaki orman yangını devam ediyor
Muğla-Denizli sınırındaki orman yangını devam ediyor
DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi tutuklama talebiyle nöbetçi...
Halk otobüsünde ücretsiz kart kavgası kamerada
Halk otobüsünde ücretsiz kart kavgası kamerada
ABD ve NATO'dan Türkiye-Yunanistan açıklaması!
ABD ve NATO'dan Türkiye-Yunanistan açıklaması!
Bakan Varank: 'Gençlerimizin kendi ayakları üzerinde durmasını istiyoruz'
Bakan Varank: 'Gençlerimizin kendi ayakları üzerinde durmasını istiyoruz'
Okan Buruk: 'Bu kadar değişim beklemiyorduk'
Okan Buruk: 'Bu kadar değişim beklemiyorduk'
Yaz transfer sezonu sona erdi
Yaz transfer sezonu sona erdi
Darende’de kaza: 2 yaralı
Darende’de kaza: 2 yaralı
Elazığ’da tekne battı: Tekneyle birlikte suda kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor
Elazığ’da tekne battı: Tekneyle birlikte suda kaybolan şahsı arama...
İş Sanat Çarşamba Sahnesi, perşembe günü sona eriyor
İş Sanat Çarşamba Sahnesi, perşembe günü sona eriyor
İstanbul’da tezgahlarda balık çeşitliliği yaşanıyor
İstanbul’da tezgahlarda balık çeşitliliği yaşanıyor