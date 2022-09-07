Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi, Karadere mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale Mersin Valiliği ve Gülnar Kaymakamlığı koordinesinde devam etmekte. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 5 uçak, 3 helikopter, 40 arazöz, 300 personel müdahale ediyor. 30 ev tedbiren boşaltılırken, burada yaşayan vatandaşlar okul bahçesine alındı. Vatandaşların barınma ihtiyacı içinde Gülnar ilçesinde bulunan lojmanlar hazırlandı. Diğer yandan ,Karaman, Antalya, Adana, Konya illerinden takviye arazöz ve su tankerleri bölgeye intikal ettirildi.
YAŞAM
07 Eylül 2022 - 11:41
Mersin'deki orman yangını sürüyor: 30 ev tedbiren boşaltıldı
Mersin'de çıkan orman yangınına havadan 5 uçak, 3 helikopter ve 300 işçiyle müdahale ediliyor. Bölgeye yakın 30 ev ise tedbiren boşaltıldı.
YAŞAM
07 Eylül 2022 - 11:41
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