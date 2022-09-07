Mersin Gülnar ilçesi 3.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Mersin Gülnar ilçesindeki depremin 3.6 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
YAŞAM
07 Eylül 2022 - 12:00
Mersin depremle sarsıldı: 3.6
Mersin Gülnar ilçesinde yaşanan deprem sonrası AFAD açıklamalarda bulundu! Depremin büyüklüğü hakkında açıklamalarda bulunan AFAD ayrıca derinliği hakkında da bilgi verdi. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
YAŞAM
07 Eylül 2022 - 12:00
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