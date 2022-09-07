GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 13:46

Mersin Gülnar'da orman yangını! Hava ve kara müdahalesi devam ediyor

Mersin'in Akkuyu nükleer santralinin inşaatının devam ettiği Büyükeceli mahallesinde sabah erken saatlerde çıkan orman yangını rüzgarla birlikte yayıldı. Mahallenin bir kısmı tahliye edildi, ancak yangının Akkuyu bölgesine de sıçrayacağından endişe ediliyor.

GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 13:46
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Mersin Gülnar'da orman yangını! Hava ve kara müdahalesi devam ediyor


Mersin'in Gülnar ilçesinde Akkuyu nükleer santralinin inşa edildiği Büyükeceli mahallesinde çıkan orman yangını rüzgar nedeniyle yayılmaya devam ediyor. Yangının merkeze doğru ilerlemesiyle mahalle kısmen boşaltılırken, ilçe ve çevre illerden gelen ekiplere vatandaşlar da destek veriyor. Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri bölgeye yönlendirilirken yangına 20 arozöz ile çok sayıda ekibin karadan, bir uçak ile 3 helikopterin de havadan müdahale ediyor.

Mersin Gülnar'da orman yangını

Büyükeceli mahallesi tahliye edildi



Jandarma ekipleri, yangının yoğun olduğu Büyükeceli mahallesini kısmen tahliye ederek park halindeki araçları da emniyete aldı. Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Yunuval, yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını, 30 ailenin evlerinden tahliye edildiğini söyledi.

Mersin Gülnar'da orman yangını

Bölgedeki orman yangını dron ile havadan görüntülenirken rüzgarın çok şiddetli rüzgarın olduğu ve dumanları söndürme çalışmalarını çok fazla zorlaştırdığı belirtiliyor. Alevlerin boyutunun yüksekliği dron görüntülerine yansırken vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması için Gülnar ilçesine lojmanlar hazırlandığı söyleniyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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