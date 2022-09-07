Mersin Gülnar'da orman yangını! Hava ve kara müdahalesi devam ediyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde Akkuyu nükleer santralinin inşa edildiği Büyükeceli mahallesinde çıkan orman yangını rüzgar nedeniyle yayılmaya devam ediyor. Yangının merkeze doğru ilerlemesiyle mahalle kısmen boşaltılırken, ilçe ve çevre illerden gelen ekiplere vatandaşlar da destek veriyor. Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri bölgeye yönlendirilirken yangına 20 arozöz ile çok sayıda ekibin karadan, bir uçak ile 3 helikopterin de havadan müdahale ediyor.
Büyükeceli mahallesi tahliye edildi
Jandarma ekipleri, yangının yoğun olduğu Büyükeceli mahallesini kısmen tahliye ederek park halindeki araçları da emniyete aldı. Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Yunuval, yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını, 30 ailenin evlerinden tahliye edildiğini söyledi.
Bölgedeki orman yangını dron ile havadan görüntülenirken rüzgarın çok şiddetli rüzgarın olduğu ve dumanları söndürme çalışmalarını çok fazla zorlaştırdığı belirtiliyor. Alevlerin boyutunun yüksekliği dron görüntülerine yansırken vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması için Gülnar ilçesine lojmanlar hazırlandığı söyleniyor.