Mersin Mezitli'de polisevine kalleş saldırı! Polis memuru Sedat Gezer şehit düştü, yaralanan teröristler kendini patlattı..







Çatışmada 3 vatandaş yaralandı, kadın teröristler kendilerini patlattı!







"Polis memuru Sedat Gezer şehit düştü"

Teröristlerden birinin kimliği belirlendi

Saldırının ilk anları kameralara yansıdı





Mersin'in Mezitli ilçesinde dün akşam saatlerinde kalleş bir saldırı düzenlendi. İlçeye bağlı Tece Mahallesinde meydana gelen olayda saat 23.00 sıralarında iki PKK'lı kadın terörist polis binasına saldırdı. Lüks bir araçla karakol önüne gelen iki PKK'lı, karakol korumalarına uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Polisin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Patlamalar ve silah sesleri bölgede endişeye neden oldu, ancak ilk çıkan yangın bir polis karakolunun önünde nöbet tutan iki polis memurunun yaralanmasına neden oldu.Çatışmada kendilerini yaralı bulan ve kaçamayan iki kadın terörist, sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini havaya uçurdu. İçinde bomba bulunan bir diğer çanta, güvenlik güçlerinin karakol çevresinde yaptığı aramada uzman polisler tarafından imha edildi. Çatışmanın olduğu sırada bir kadın evinin balkonunda otururken silahlardan çıkan kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu vurularak yaralandı, iki kişi de patlamada yüksekten düşerek yaralandı. Apar topar hastaneye kaldırılan sivil vatandaşların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.Polisevine yapılan saldırı sırasında açılan ateşle yaralanan polis memuru ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Sedat Gezer şehit düştü. Diğer yaralı polis memurunun ameliyatının başarılı geçtiği bildirilirken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada polisevine saldırı düzenleyen teröristlerden bir tanesinin kimliğinin tespit edildiği ve adının "Zozan Tolan" kod adını kullanan Dilşah Ercan olduğu bildirildi.Yapılan açıklamada Dilşah Ercan'ın isimli teröristin PKK/KCK terör örgütünün gençlik kolunda faaliyet gösterdiğini, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün Mersin'den yerel şubesine 2013'te katıldığı ve Kuzey Irak'ın Kandil ilçesinde eğitim aldığının belirlendiği aktarılırken Dilşah Ercan hakkında metropollere eylem amacıyla gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığına dair istihbari bilgilerin bulunduğunun tespit edildiği ifade edildi.İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamanın devamında polisevine yönelik saldırı sonrasında olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüphelinin de silahıyla gözaltına alındığını açıkladı.Mersin'deki saldırının ilk anlarının olduğu bir görüntüde, karakolun önüne gelen bir kadın önce güvenlik noktasına tabancayla ateş açtı. Daha sonra başka bir kadının kamera kayıtlarına girdiği görüldü. İki saldırgan, uzun namlulu silahlarla Tece Polisevi'nin nöbet karakoluna ateş etmeye devam etti. O anda çıkan çatışma sırasında, yere düşen kadınlardan biri görüntülere yansıdı.