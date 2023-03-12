Mert Günok’tan A Milli Takım açıklaması

Spor Toto Süper Lig’de zorlu deplasmanda Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup etmeyi başaran siyah beyazlılar aynı zamanda kalesini de gole kapatmayı başardı.
Son haftalarda tecrübeli file bekçisi Mert Günok, sergilediği performansla birlikte dikkatleri üzerine çekerken aynı zamanda da A Milli Takım’a geri dönebileceği konuşuluyordu.
Mert, Milli Takım için hazır olduğunu söyledi
Başakşehir galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Mert Günok, hakkında çıkan Milli Takım iddialarıyla ilgili olarak; ‘ Başakşehir karşısında iyi bir galibiyet aldık, bu çok önemliydi. Seyir zevki yüksek olmayan bir karşılaşma oynandı. Milli Takım seçilip seçilmeyeceğim ile ilgili ben de son zamanlarda çok fazla haber
gördüm. Karar tabii Stefan Kuntz hocamızın. Ben uzun yıllar Milli Takım forması giymiş bir kaleciyim. Geçtiğimiz sezon çok ağır bir sakatlık yaşadım. Talihsiz sakatlığa rağmen asla pes etmedim, çalışmalarımı sürdürdüm. Milli Takım için hazır olduğumu söyleyebilirim. ‘ ifadelerini kullandı.