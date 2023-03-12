SPOR
12 Mart 2023 - 23:00

Mert Günok'tan A Milli Takım açıklaması

Beşiktaş’ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, 2-0’lık galibiyetle ayrılıkları Medipol Başakşehir deplasmanının ardından A Milli Takım sorularının kendisine yöneltilmesi üzerine açıklamalarda bulundu.

SPOR
12 Mart 2023 - 23:00
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Mert Günok’tan A Milli Takım açıklaması
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Spor Toto Süper Lig’de zorlu deplasmanda Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup etmeyi başaran siyah beyazlılar aynı zamanda kalesini de gole kapatmayı başardı.

Son haftalarda tecrübeli file bekçisi Mert Günok, sergilediği performansla birlikte dikkatleri üzerine çekerken aynı zamanda da A Milli Takım’a geri dönebileceği konuşuluyordu.



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Mert, Milli Takım için hazır olduğunu söyledi

Başakşehir galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Mert Günok, hakkında çıkan Milli Takım iddialarıyla ilgili olarak;

‘ Başakşehir karşısında iyi bir galibiyet aldık, bu çok önemliydi. Seyir zevki yüksek olmayan bir karşılaşma oynandı. Milli Takım seçilip seçilmeyeceğim ile ilgili ben de son zamanlarda çok fazla haber gördüm. Karar tabii Stefan Kuntz hocamızın. Ben uzun yıllar Milli Takım forması giymiş bir kaleciyim. Geçtiğimiz sezon çok ağır bir sakatlık yaşadım. Talihsiz sakatlığa rağmen asla pes etmedim, çalışmalarımı sürdürdüm. Milli Takım için hazır olduğumu söyleyebilirim. ‘ ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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