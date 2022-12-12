SPOR
12 Aralık 2022 - 10:27

Mert Günok'tan transfer itirafı geldi! İngiltere'nin kapısından dönmüş

Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, siyah beyazlıların Antalya kampında flaş açıklamalarda bulundu. Premier Lig'den aldığı teklifi yıllar sonra itiraf etti.

SPOR
12 Aralık 2022 - 10:27
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Mert Günok'tan transfer itirafı geldi! İngiltere'nin kapısından dönmüş
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Spor Toto Süper Lig'de Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Beşiktaş, Antalya'da gerçekleştirdiği kampla birlikte çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlığın ardından kadroya geri dönen Mert Günok, formasına da yeniden kavuşmayı başarmıştı.

'Avrupa her zaman hayalimdi'



Antalya kampında basın mensuplarıyla bir araya gelen Mert Günok, yaptığı açıklamalarla büyük bir gündem yarattı. Yıllar sonra almış olduğu transfer teklifini açıkladı. Günok, yaptığı açıklamalarda;

mert günok beşiktaş

' Benim her zaman Avrupa'da forma giyebilmek gibi bir hedefim vardı. Forma giydiğim her kulüpte de bu hedefim devam etti. Medipol Başakşehir'de forma giydiğim dönemde oldukça başarılı bir performans sergiledim. Kazandığımız şampiyonluk da bizim için adeta bir ödül gibiydi. Pandemi başlamadan önce Başakşehir'de oynarken Avrupa'dan bazı kulüpler benimle ilgilenmişti. Özellikle de İngiltere'den 1-2 kulüp transferim için üstü kapalı birkaç görüşme gerçekleştirmişti. ' ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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