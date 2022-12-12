Mert Günok'tan transfer itirafı geldi! İngiltere'nin kapısından dönmüş







'Avrupa her zaman hayalimdi'







Spor Toto Süper Lig'de Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Beşiktaş, Antalya'da gerçekleştirdiği kampla birlikte çalışmalarına devam ediyor.Geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlığın ardından kadroya geri dönen Mert Günok, formasına da yeniden kavuşmayı başarmıştı.Antalya kampında basın mensuplarıyla bir araya gelen Mert Günok, yaptığı açıklamalarla büyük bir gündem yarattı. Yıllar sonra almış olduğu transfer teklifini açıkladı. Günok, yaptığı açıklamalarda;' Benim her zaman Avrupa'da forma giyebilmek gibi bir hedefim vardı. Forma giydiğim her kulüpte de bu hedefim devam etti. Medipol Başakşehir'de forma giydiğim dönemde oldukça başarılı bir performans sergiledim. Kazandığımız şampiyonluk da bizim için adeta bir ödül gibiydi. Pandemi başlamadan önce Başakşehir'de oynarken Avrupa'dan bazı kulüpler benimle ilgilenmişti. Özellikle de İngiltere'den 1-2 kulüp transferim için üstü kapalı birkaç görüşme gerçekleştirmişti. ' ifadelerini kullandı.