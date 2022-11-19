SPOR
19 Kasım 2022 - 13:47

Mert Nobre'den Arda Güler yorumu! Arda'nın Barcelona seviyesinde olduğunu söyledi

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mert Nobre genç yıldız Arda Güler hakkında söylediği sözlerle dikkatleri üzerine çekti. Arda'nın Barcelona seviyesinde olduğunu söyledi.

SPOR
19 Kasım 2022 - 13:47
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Mert Nobre'den Arda Güler yorumu! Arda'nın Barcelona seviyesinde olduğunu söyledi


Ülkemizde özellikle de Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giydiği dönemde oynadığı oyunla büyük bir beğeni toplayan şimdilerin Teknik Direktörü Mert Nobre, katıldığı bir spor programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

A Spor ekranlarında düzenlenen spor programına katılan Mert Nobre, geçtiğimiz sezondan bu yana performansıyla tüm Avrupa'nın bile dikkatini çeken Arda Güler hakkında konuştu.



arda güler fenerbahçe barcelona seviyesinde

Nobre'den Arda Güler yorumu

Genç teknik adam Mert Nobre, Arda Güler ile ilgili olarak söylediği sözlerde;

' Arda Güler'in henüz bu yaşta bu kadar kararlı ve iyi ayaklara sahip olması uzun zamandır görmediğim bir şeydi. Arda'ya baktığımda resmen Alex de Souza, Guti Hernandez gibi bir futbolcu görüyorum. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen yapabilecekleri çok daha fazla. Bence Arda'nın kalitesi tam olarak Barcelona seviyesinde. Aynı zamanda büyük bir yıldız oyuncu olabileceğini de söylemeden geçemeyeceğim. ' ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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