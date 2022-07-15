MAGAZİN
15 Temmuz 2022 - 14:57

Mert Öcal ile Sude Burcu çiftinin aşk pozları ortalığı yaktı geçti!

Survivor yarışmasında başlayan ve tüm hızıyla devam eden aşklarını her fırsatta hayranlarıyla paylaşan Mert Öcal ile Sude Burcu çifti, son aşk pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınladı. Çiftin paylaşımları ortalığı deyim yerindeyse yaktı geçti.

MAGAZİN
15 Temmuz 2022 - 14:57
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Mert Öcal ile Sude Burcu çiftinin aşk pozları ortalığı yaktı geçti!


TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2022 yarışmasına katılan ve çekimlerinin gerçekleştirildiği Dominik Cumhuriyeti'nden aşık olarak dönen Mert Öcal ile Sude Burcu, son zamanlarda sürekli magazin gündeminde yer almaya başladı.

Mert Öcal ile Sude Burcu Yarışmadan ayrı ayrı elendikten sonra kavuşan ve birlikteliklerine tüm hızıyla devam eden Mert Öcal ile Sude Burcu çifti kısa sürede sosyal medya hesaplarından geniş bir hayran kitlesine kavuştu ve her paylaşımlarıyla büyük ilgi gördüler.



Mert Öcal ile Sude Burcu

Mert Öcal ve Sude Burcu’dan aşk dolu paylaşım

Survivor All Star yarışmasından elendikten sonra Türkiye'ye dönen ve aşklarına kaldıkları yerden devam eden Mert Öcal ve Sude Burcu aşkı tam gaz devam ederken çift, sosyal medya takipçileri için sürekli paylaşımlar yapıyorlar. Ünlü çiftin pozları beğeni üzerine beğeni alırken 26 yaşındaki tekvandocu ve zumba eğitmeni Sude Burcu'nun güzelliği çoğu kişinin aklını alıyor.

Mert Öcal ile Sude Burcu

Her anlarını birlikte geçirmeye özen gösteren çift, yaz aylarının girmesiyle birlikte soluğu tatilde aldı. Ne kadar mutlu olduklarını sürekli takipçileriyle paylaşan Mert Öcal ile Sude Burcu, aşk dolu pozlarıyla büyük beğeniler topluyor. 

Mert Öcal ile Sude Burcu

Son paylaşımlarıyla da büyük ilgi gören çifte gelen yorumlar arasında ise genellikle "Maşallah çok yakışıyorsunuz" ifadeleri bulunuyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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