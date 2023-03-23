Mert Ramazan Demir sonunda ağzındaki baklayı çıkardı! Afra Saraçoğlu için olay itiraf: O görüntülerden sonra...

Uzun zamandır birlikte olan ve bir anda ayrılan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ayrılığına Mert Ramazan Demir sebep gösterilmişti. İkili aşk iddiaları ile ilgili açıklama yaparken son açıklama Mert Ramazan Demir'den geldi. Peki ikili aşk yaşıyor mu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
MERT RAMAZAN DEMİR'DEN AFRA AÇIKLAMASIYalı Çapkını dizisinde partner olan ve yakınlaştığı iddia edilen Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ikilisi ile ilgili konuşmalar sürüyor. Afra Saraçoğlu birkaç senedir Mert Yazıcıoğlu ile olan birlikteliğini ani şekilde sonlandırmış ve sosyal medya hesabından duyurmuştu. Saraçoğlu tarafından paylaşılan haber sonrasında sevenlerinin Mert Ramazan Demir ile ilgili olan ilişki iddiaları iyice güçlendi. Ancak Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu ile arkadaş olduklarını söyleyerek iddiaları yalanladı.
Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu ile olan ilişkisinin bittiğini şu açıklamayla duyurmuştu; 'Birkaç gündür hakkımızda yapılan haberler gerçek değildir. Mert ile 4 senelik çok güzel bir ilişki yaşadık. Ancak ortak kararımızla sevgi ve saygı çerçevesinde ilişkimizi bitirdik. Dostluğumuz devam ediyor ve ilişkimize hiçbir üçüncü kişi dahil olmadı. Bu hassas süreçte kimsenin zan altında kalmasını istemiyor ve özel hayatımıza hassasiyet gösterilmesini rica ediyoruz.' Mert Yazıcıoğlu da Mert Ramazan Demir ile ilgili olan iddiaları kesin bir dille yalanlayarak konuşulan gibi şeyler olmadığını, normal bir ilişki gibi yaşanıp bittiğini, Mert Ramazan'ın arkadaşları olduğunu, yapamadıklarını ve bitirdiklerini söyledi. Mert Yazıcıoğlu ise ilişkisi bittikten kısa süre sonra kendisi gibi oyuncu olan Dilan Çiçek Deniz ile birlikte anılmaya başladı ve geçtiğimiz günlerde ikili ilk kez yan yana görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde objektiflere takılan oyuncu Mert Ramazan Demir çekimlerin devam ettiğini, aralarında sanıldığı gibi bir aşk olmadığını söyledi.