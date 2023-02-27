Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılık acısı çabuk geçti! O isimle sarmaş dolaş görüntülendi













Ünlü isim Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığı yaparken ani bir karar ile ayrıldıklarını açıkladı. Magazin gündeminde yer alan iddiaya bakılarak çiftin Arnavutköy'de gittikleri bir mekanda kavga ederek kül tablasını yere atan Deniz, yeni aşka yelken açtı. Yaklaşık dört senedir ilişkileri devam eden Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun biriliktelikleri sonlanırken Yazıcıoğlu ise çok geçmeden Dilan Çiçek Deniz ile el ele görüntü verdi. Zekariyaköy’de bir mekanda görüntülenen çift mekana el ele girdi. Çiftin 1 haftadır görüştükleri birbirlerini tanıma aşamasında oldukları bilgisi geldi.