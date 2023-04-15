Mert Yazıcıoğlu sessiz kalmadı! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu aşk iddialarına karşılık tek kalemde silindi













2018 yılından İyi Oyun filmiyle tanışan Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun arkadaşlığı aşka dönüştü. Aralık 2022'de 4 yıllık devam eden ilişki sonlanırken Yazıcıoğlu, yeni aşka yelken açtı. Sık sık özel hayatlarıyla gündeme gelen ikili ayrılsa bile isimleri yan yana geçmeye devam ediyor. Mert Yazıcıoğlu tek kalemde sildi. Özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan yakışıklı isim Mert Yazıcıoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı hareketle olay oldu. Mert Yazıcıoğlu, eski kız arkadaşı Afra Saraçoğlu'nun başrol partneri Mert Ramazan Demir'i takipten çıktı.Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir arasında çıkan aşk iddiaları üzerine sessiz kalmayan Yazıcıoğlu, sosyal medya hesabından fotoğraflara kadar silerken Demir ise meslektaşını hala takip etmeye devam ediyor.