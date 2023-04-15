MAGAZİN
15 Nisan 2023 - 12:47

Mert Yazıcıoğlu sessiz kalmadı! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu aşk iddialarına karşılık tek kalemde silindi

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun uzun zamandır devam eden ilişkisinin sona ermesiyle magazin gündemi karışırken ünlü oyuncudan, Saraçoğlu'na tepkiler gelmeye devam ediyor. Saraçoğlu'nun başrolü paylaştığı Mert Ramazan Demir'i Yazıcıoğlu sosyal medyadan sildi.

MAGAZİN
15 Nisan 2023 - 12:47
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Mert Yazıcıoğlu sessiz kalmadı! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu aşk iddialarına karşılık tek kalemde silindi


2018 yılından İyi Oyun filmiyle tanışan Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun arkadaşlığı aşka dönüştü. Aralık 2022'de 4 yıllık devam eden ilişki sonlanırken Yazıcıoğlu, yeni aşka yelken açtı. Sık sık özel hayatlarıyla gündeme gelen ikili ayrılsa bile isimleri yan yana geçmeye devam ediyor. Mert Yazıcıoğlu tek kalemde sildi.

Özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan yakışıklı isim Mert Yazıcıoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı hareketle olay oldu. Mert Yazıcıoğlu, eski kız arkadaşı Afra Saraçoğlu'nun başrol partneri Mert Ramazan Demir'i takipten çıktı.



Mert Yazıcıoğlu

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir arasında çıkan aşk iddiaları üzerine sessiz kalmayan Yazıcıoğlu, sosyal medya hesabından fotoğraflara kadar silerken Demir ise meslektaşını hala takip etmeye devam ediyor. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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