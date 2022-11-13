Merve Anlağan kimdir, nereli, yaşı kaç? Merve Anlağan biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Merve Anlağan’ın kim olduğu ve hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar…

MERVE ANLAĞAN KİMDİR? 27 Nisan 1988'de İzmir'de dünyaya gelen Merve Anlağan, 1.75 metre boyunda, 53 kilo ve özellikle Sungurlar Meryem rolüyle tanınan ünlü oyuncu Boğa burcudur. Oyunculuğa özel ilgisi genç yaşta başladı. İstanbul'da başarılı oyunculuk eğitiminin ardından eğitimini ilerletmek için Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin tiyatro bölümüne gitti. Daha sonra buradan mezun oldu. Çeşitli tiyatro projelerinde yer aldı. Genelde tiyatro meraklısı olduğu için onu televizyon ekranlarında pek görmüyoruz. Sungurlar dizisinde seyirci karşısına çıkmıştır. Bu dizi kendisinin ilk dizisi olmasından dolayı önem arz etmektedir. Özellikle dizide kurtarıcı olarak rol almış ve birçok kez Serdar ve ekibini kurtarmıştır, dizi gereği Serdar'a aşık olmuştur. Aslında safları ayrıdır ama Meryem dizide gerçeği görerek Sungurlar’a katılmıştır.