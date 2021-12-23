Merve Boloğur iş insanı sevgilisiyle yeni aşka yelken açtı!

Bir süredir kalbi boş olan ve kimselerle görünmeyen Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle magazin muhabirlerine yakalandı. Yeni sevgilisi Rika Cihangir'in sahibi Erkan Şen ile el ele kol kola yakalanan Merve Boloğur'un keyfi oldukça yerinde görünüyordu.
Merve Boluğur, en son geçtiğimiz akşam Instagram hesabı üzerinden paylaştığı mayolu fotoğrafları ile gündeme gelmişti. Beğeni ve yorum yağmuruna tutulan fotoğrafları çeken kişinin de sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Merve Boluğur yeni sevgilisi iş insanı Erkan Şen ile gecelerde yakalandı.
Önceki akşam Zorlu AVM'den çıkarken objektiflere yakalanan Merve Boluğur ve Rika Cihangir'in sahibi Erkan Şen'in bir hayli keyifli halleri gözlerden kaçmazken el ele kol kola dolaşan çift, ilk başta muhabirleri karşısında görünce kısa bir şaşkınlık yaşadı.
Şimdilerde şarkıcılığa soyunan 34 yaşındaki Boloğur, kendisine yöneltilen 'Hayırlı olsun diyelim mi?' sorusuna, Erkan Şen ile birbirlerini tanıdıklarını ve güzel bir diyalogları olduğu için de şu an çok mutlu olduklarını söyledi.
Merve Boluğur, en son geçtiğimiz akşam Instagram hesabı üzerinden paylaştığı mayolu fotoğrafları ile gündeme gelmişti. Beğeni ve yorum yağmuruna tutulan fotoğrafları çeken kişinin de sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Merve Boluğur yeni sevgilisi iş insanı Erkan Şen ile gecelerde yakalandı.
Önceki akşam Zorlu AVM'den çıkarken objektiflere yakalanan Merve Boluğur ve Rika Cihangir'in sahibi Erkan Şen'in bir hayli keyifli halleri gözlerden kaçmazken el ele kol kola dolaşan çift, ilk başta muhabirleri karşısında görünce kısa bir şaşkınlık yaşadı.
Şimdilerde şarkıcılığa soyunan 34 yaşındaki Boloğur, kendisine yöneltilen 'Hayırlı olsun diyelim mi?' sorusuna, Erkan Şen ile birbirlerini tanıdıklarını ve güzel bir diyalogları olduğu için de şu an çok mutlu olduklarını söyledi.