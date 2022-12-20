MAGAZİN
20 Aralık 2022 - 20:22

Merve Boluğur ateş püskürdü

Merve Boluğur hakkında çıkan iddialara dayanamadı sosyal medyada ateş püskürdü…

MAGAZİN
20 Aralık 2022 - 20:22
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Merve Boluğur ateş püskürdü


Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur özel hayatıyla sık sık gündemde olan isimlerden. 2 aylık evliliğini tek celsede bitiren ve geçtiğimiz günlerde eski eşi ile samimi şekilde görüntülenen Merve Boluğur sosyal medyada bir şahsın kendisi için alkollü bir şekilde yanına geldiğini ve kendisini rahatsız ettiğini söyleyerek sosyal medyada büyük bir sansasyon yaratmıştı. Güzel oyuncunun canına tak etti ardı ardına çıkan iddialara karşı sinirlenen Merve Boluğur sessizliğini bozdu ve sosyal medyadan tepkisini dile getirdi. Merve Boluğur

Konunun uzamasına dayanamadı 

Günlerdir cevapsız kaldığı için gündemden bir türlü düşmeyen iddialara karşı dayanamadı. Sosyal medya hesabından uzun uzun açıkladı. ‘Beni konuşmayı seviyorsunuz’ diyerek başladığı açıklamasına devamında ‘benim üzerimden gündem yapmaya çalışıyorsunuz ancak olay sanıldığının aksine ortak bir alanda bir gencin benim masama oturması ile başlıyor’ şeklinde devam eden konuşmasına son noktayı ‘benim üstümden prim yapmaya çalışıyorsunuz ancak buna izin vermem kariyerimi tırnaklarımla kazıya kazıya yaptım.’ Diyerek sert bir dille uyardı. Kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. İşte Merve Boluğur’un yaptığı o açıklama. Merve Boluğur



Merve Boluğur

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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