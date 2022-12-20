Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur özel hayatıyla sık sık gündemde olan isimlerden. 2 aylık evliliğini tek celsede bitiren ve geçtiğimiz günlerde eski eşi ile samimi şekilde görüntülenen Merve Boluğur sosyal medyada bir şahsın kendisi için alkollü bir şekilde yanına geldiğini ve kendisini rahatsız ettiğini söyleyerek sosyal medyada büyük bir sansasyon yaratmıştı. Güzel oyuncunun canına tak etti ardı ardına çıkan iddialara karşı sinirlenen Merve Boluğur sessizliğini bozdu ve sosyal medyadan tepkisini dile getirdi.
MAGAZİN
20 Aralık 2022 - 20:22
Merve Boluğur ateş püskürdü
Merve Boluğur hakkında çıkan iddialara dayanamadı sosyal medyada ateş püskürdü…
MAGAZİN
20 Aralık 2022 - 20:22
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