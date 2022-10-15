Merve Boluğur bebek mi bekliyor? Paylaşımlar, Merve hamile mi dedirtti?







MERVE BOLUĞUR BEBEK Mİ BEKLİYOR?







Ünlü oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur, 2 Ekim günü bir süredir birlikte olduğu DJ Mert Aydın ile dünya evine girdi. Çiçeği burnunda gelin Boluğur, sosyal medya hesaplarından mutluluğunu takipçileriyle paylaşırken aynı zamanda onları ihmal etmeyerek hakkında merak edilen soruları da yanıtlıyor.İlişkileri başladığından beri erkek arkadaşından hep "kocam" diye söz eden Merve Boluğur, düğün sonrası yaptığı bir paylaşımda "Kocamla kahve içmek, kocamla yürüyüş yapmak, köpek sevmek, kocamla nefes almak, kocamla ameliyata girmek. İlle de çocuklarımın babası" notunu yazmıştı. Merve'nin bu paylaşımı takipçilerini Merve hamile mi acaba diye düşündürdü.Hakkında çok sayıda hamilelik iddiası ortaya atılan Merve Boluğur, Instagram hesabı üzerinden takipçileri için bir soru-cevap etkinliği hazırladı. Ünlü isim bir takipçisinin kendisine söylediği "Küçük bir Merve istiyoruz" ifadelerine karşılık olarak "Çok fırlama bir şey olur hazır mıyız?" cevabını verdi. Güzel oyuncunun bu cevabı ise kafaları çok fazla karıştırdı.