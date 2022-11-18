Merve Boluğur boşanıyor mu? Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın ayrıldı mı?







MERVE BOLUĞUR'UN EVLİLİĞİNDE KRİZ







2 Ekim 2022 tarihinde nikah masasına oturan Merve Boluğur ve Mert Aydın ikilisinin boşanıp boşanmadığına dair araştırmalar devam ederken ikilinin evliliklerinde bir kriz olduğu belli. Sosyal medya üzerinden Aydın ile sürekli fotoğraf paylaşan Boluğur'un imalı sözleri ise her şeyi ortaya çıkardı. Merve Boluğur evliliğinde kriz mi var? Merve Boluğur ve Mert Aydın kavgası ne? Merve Boluğur ve Mert Aydın boşandı mı? İşte detaylar...Eğlenceli paylaşımlarıyla bilinen güzel oyuncu Merve Boluğur 40 gün önce Mert Aydın ile dünya evine girmesi üzerine eşile sürekli paylaşımları ise beğeni toplamaktadır. Fakat ikilinin evliliğinde sorunlar çıkmaya başladı. Eşiyle sorunlar yaşadığı için ailesinin yanına giden Boluğur, ailesiyle yaşamaya başladı. Magazin haberlerine göre Boluğur her paylaşımında Aydın'ı da gösterdiği olurken şimdiler ise yalnızca kendisi var. Aile fotoğraflarını paylaşırken eşi Aydın'ı kesmesi ise dikkatlerden kaçmadı.İnstagram hesabını aktif kullanan Boluğur, takipçilerinden gelen soruyu yanıtlarken "Ders çıkardığın olay ne?" sorusuna ise imalı cevabı ayrılık habercisi oldu. Boluğur ve Aydın arasındaki gerginlik devam ederken güzel oyuncunun parmağında alyansın olmadığı ise görüldü.