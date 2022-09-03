Merve Boluğur 'evet' dedi! Mert Aydın ve Merve Boluğur evleniyor







Merve Boluğur kimdir?







Mert Aydın kimdir?

Sosyal medya üzerinden aldığı evlilik teklifi üzerine tektaşının fotoğrafını paylaşan Boluğur, ''said yes kocam" notunu yazmadan geçemedi. Sevenleri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulan başarılı oyuncunun ne zaman evleneceği ise merak konusu oldu.1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Boluğur, eğitim hayatını boyunca başarılı öğrenci oluğ üniversitesini ise yarıda bırakarak oyunculuk eğitimleri almak için harekete geçti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim alan başarılı isim birçok dizi ve film de yer aldı.1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aydın, küçük yaşlarda müzik ile tanışarak hayatını bu sektör üzerinden devam ettirmiştir. Ailesinin engel olmaya çalışmaları üzerine Mert Aydın, 14 yaşında profesyonel olarak müzik eğitimleri almaya başladı.