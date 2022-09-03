MAGAZİN
03 Eylül 2022 - 15:52

Merve Boluğur 'evet' dedi! Mert Aydın ve Merve Boluğur evleniyor

Son dönemlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelen Merve Boluğur şimdilerde ise sevgilisi Mert Aydın tarafından aldığı evlilik teklifi ile gündeme gelmektedir. Mert Aydın'ın teklifine 'evet' cevabını veren Boluğur evleniyor haberleri magazini salladı.

MAGAZİN
03 Eylül 2022 - 15:52
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Merve Boluğur 'evet' dedi! Mert Aydın ve Merve Boluğur evleniyor


Sosyal medya üzerinden aldığı evlilik teklifi üzerine tektaşının fotoğrafını paylaşan Boluğur, ''said yes kocam" notunu yazmadan geçemedi. Sevenleri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulan başarılı oyuncunun ne zaman evleneceği ise merak konusu oldu.

Merve Boluğur evleniyor

Merve Boluğur kimdir?



1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Boluğur, eğitim hayatını boyunca başarılı öğrenci oluğ üniversitesini ise yarıda bırakarak oyunculuk eğitimleri almak için harekete geçti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim alan başarılı isim birçok dizi ve film de yer aldı.

Mert Aydın kimdir?

1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aydın, küçük yaşlarda müzik ile tanışarak hayatını bu sektör üzerinden devam ettirmiştir. Ailesinin engel olmaya çalışmaları üzerine Mert Aydın, 14 yaşında profesyonel olarak müzik eğitimleri almaya başladı. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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