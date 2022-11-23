MAGAZİN
23 Kasım 2022 - 21:10

Merve Boluğur ile Mert Aydın, evliliklerini 5 dakikada noktaladı!

2 Ekim'de dünya evine giren Merve Boluğur ve Mert Aydın, evliliklerine son noktayı koydu. Merve Boluğur, adliyeden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.

MAGAZİN
23 Kasım 2022 - 21:10
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Merve Boluğur ile Mert Aydın, evliliklerini 5 dakikada noktaladı!


Bu güne kadar birçok projede yer alan ünlü oyuncu Merve Boluğur, 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda DJ Mert Aydın ile evlendi. Ancak çift boşanma kararı alarak herkesi şaşkına çevirdi. Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın, dostane bir şekilde ayrıldı. Baykoz Adliyesi'ndeki duruşmalar sona erdi. 2 Ekim'de dünyaevine giren Boluğur ile Aydın'ın evlilikleri 2 ay bile dolmadan tek celsede bitirildi.

Merve Boluğur ile Mert Aydın



Merve Boluğur, sosyal medya hesabı üzerinden 'Olmadı hayat... Mert'e de bol şans. Güzel günler için teşekkür ederim" açıklamasıyla eşinden boşanma kararı aldığını duyurmuştu. Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın Beykoz Adliyesi'ndeki duruşması bugün sonuçlandı. 2 Ekim'de dünyaevine giren Boluğur ile Aydın'ın düğünü iki ayı bile tamamlanmadan bitti.

Merve Boluğur ile Mert Aydın

"BABAM YANIMDA, BANA SORU SORMAYIN"

Boşanma davası için mahkemeye babasıyla katılan Merve Boluğur, adliyeden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. “Yanımda babam var lütfen soru sormayın, rahatsız kendisi” diye güzel oyuncu gazetecilerin sorularını yanıtlamadan geçiştirdi.

Merve Boluğur ile Mert Aydın

Avukatıyla birlikte adliyeden çıkan Mert Aydın, şunları söyledi: “Olmadı. Yürütemedik. Merve’ye her şey için çok teşekkür ederim.” ifadelerine yer verdi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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