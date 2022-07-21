Merve Boluğur ilk kez sahne alacak! Merve Boluğur'un bilet fiyatı şaşkına çevirdi













Bir dönem ekranlara gelen büyük bir ilgi ile izlenilen Acemi Cadı, Küçük Sırlar ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Merve Boluğur oyunculuğu bırakmış şarkıcılığa geçiş yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe'nin konserinde kendi şarkısı olan 'şşşşttt' şarkısını sahnede söyledi. Köşede Merve Boluğur'un şarkısını dinleyen Yıldız Tilbe'nin mimikleri gündemde etki yaratmıştı. Merve Boluğur artık sahne almaya başladı. Merve Boluğur'un konser bilet fiyatlarını duyan vatandaş pes dedi. 2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıçla evlenmiş fakat evlilikleri 2017 yılında son bulmuştu. Murat Dalkılıç evliliğinin bitmesinden sonra kısa süreli flörtleri olsa da Merve Boluğur Murat Dalkılıç'tan sonra aşkı bulamamıştı.Son zamanlarda adı Emre Kaya ile aşk iddialarına karışmış fakat ünlü isim reddederek 'arkadaşım' açıklamasında bulunmuştu. Aşık olursam söylerim, aşk yok iş var diyen Merve Boluğur kendi şarkısını çıkardı.Ünlü oyuncu herkesin severek izlediği bir zamanlar damgasını vuran dizilerde rol almıştı. Daha sonra oyunculuğa ara veren Merve Boluğur şarkıcılığa soyundu. 'Şşşşttt' şarkısının ardından ikinci bir şarkısını çıkarmaya hazırlanmaktadır. Oyunculuğu bırakan ve ekranlardan uzak duran Merve Boluğur takipçileri ile Youtube üzerinden iletişime geçiyor.Ünlü genç Alaçatı'da Yıldız Tilbe konserine gitti. Merve Boluğur'un şarkı çıkardığını duyan Tilbe Boluğur'u sahnesine davet etti. Merve Boluğur ise 'ben senin yanında öyle şarkı söyleyemem' diyerek yeni şarkısını playback okudu. Şarkısını söyleyen Merve Boluğur'u dinleyen Yıldız Tilbe'nin surat ifadesi çok konuşulmuştu.Şarkısını söylerken izleyicilerden de yeterli coşkuyu alamayan Boluğur, 'Haydi canlanın, ayağa kalkın' diyerek izleyicilerin eğlenmesini istedi fakat bu da başarılı olmadı.Eleştirileri önemsemediği söyleyen genç güzel 'öz güvenli bir insanım. Kendime güveniyorum. Orada video ile oynanmış. Sesimin rengini beğeniyorum. O videoyu abartılmış olarak görüyorum. Yıldız Tilbe'nin sahnesine çıkıyor olmak benim için gurur verici. Yıldız Tilbe'nin şarkımla ilgili yorumunu duymadım' ifadelerini verdi. Merve Boluğur, bu akşam Nişantaşı'nda bir mekanda sahneye çıkacağı haberini sosyal medya hesabından duyurdu.İlk sahnesi için oldukça heyecanlı olan sanatçı şan dersi de aldı. Merve Boluğur'un konser vereceği sosyal medyada ilgi görürken konser bilet fiyatları ise herkesi şaşırttı. Merve Boluğur'un sahne bilet fiyatı 2.500 TL. Merve Boluğur açıklamasında erkeklerin hesap ödemesi gerektiğini vurgulayarak şöyle dedi 'erkekliğini göstermeli maddi konularda. Tatile giderken cebime para vermesini, hesabımı ödemesini isterim. Erkekliğini göstermeli, hesabı ödemesi erkekliktir sonuçta' diyerek oldukça etki yaratacak açıklamalarda bulundu. Diğer yandan tatil sezonunu açan güzel oyuncu turuncu mayosu ile poz verdi. Daha sonra siyah ipli bikinisi ile fotoğrafını sosyal medyada paylaşan oyuncu takipçilerinden büyük beğeni aldı.Merve Boluğur'un Instagram hesabında 4 milyon takipçisi bulunmaktadır. Cesur pozlarını takipçileri ile sıklıkla paylaşmaktadır.Ünlü oyuncu 'estetik var mı' sorularına, 'bu konuda netim, hiçbir şey saklamam' diyerek sadece göğüs estetiğinin olduğunu belirtti.