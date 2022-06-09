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MAGAZİN
09 Haziran 2022 - 16:59
Güncelleme: 09 Haziran 2022 - 17:13

Merve Boluğur şarkısı sosyal medyada gündem oldu! Şşşşttt şarkısının sözleri

Uzun süredir bir projede yer almayan Merve Boluğur, şansını müzik sektöründe denemeye karar verdi. Sözlerinin kendisine ait olduğu ilk şarkısı sosyal medya hesaplarında çok konuşulmaya başlandı. İşte merak edilen şarkının sözleri…

MAGAZİN
09 Haziran 2022 - 16:59
Güncelleme: 09 Haziran 2022 - 17:13
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Merve Boluğur şarkısı sosyal medyada gündem oldu! Şşşşttt şarkısının sözleri


Oyunculuk dünyasında büyük başarıya ulaşan Merve Boluğur, şimdi de sözlerinin kendisine ait olduğu şarkı ile çıkış yaptı.
Sosyal medya hesaplarında bir çok yorumlara sebep olan şarkı da bir kısım bu yaza damgasına vuracak şarkı olarak yorumlar yaparken, bir kısımda kulaklarının kanadığını yazdı.
İşte merak edilen Şşşşttt şarkının sözleri
Şşşşştttt! Dayanabilir misin? Hadi yaklaş.
şşşşşştttt benden gitmemişsin gittiğini sanmışsın anca..
Piişşşt kendine gelememişsin ölüyorsun anlasana.
Acıttığın “geçmiş” artık koymaz ki bana.
Kimse kesmez seni hadi “gölgelerde” ara..
Tehlike çanları çalıyor dayanabilir misin? Geliyorsun şeytanına
Hadi dizginle beni “birleştir” al aşk işte bu doya doya..
Senin kalbini alıcam istediğimde “çıkarıp oynayacağım Rap kısmı her yanımız ateş alanı..
O duygu bizi tutsak etti içine.
Bir ben senden geçir kendinden.
Duvarlar aşk diye haykırıyor.
Tutkuları boylayalım arzular örtüştüğünde.
Sesler çığlıkları alt etsin.
Tenler birbirini ölesiye sevsin.. 
Merve Boluğur şarkı sözleri
 

 



EDİTOR
Tuğçe Kızıldemir
Tuğçe Kızıldemir
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