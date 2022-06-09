Merve Boluğur şarkısı sosyal medyada gündem oldu! Şşşşttt şarkısının sözleri













Oyunculuk dünyasında büyük başarıya ulaşan Merve Boluğur, şimdi de sözlerinin kendisine ait olduğu şarkı ile çıkış yaptı.Sosyal medya hesaplarında bir çok yorumlara sebep olan şarkı da bir kısım bu yaza damgasına vuracak şarkı olarak yorumlar yaparken, bir kısımda kulaklarının kanadığını yazdı.Şşşşştttt! Dayanabilir misin? Hadi yaklaş.şşşşşştttt benden gitmemişsin gittiğini sanmışsın anca..Piişşşt kendine gelememişsin ölüyorsun anlasana.Acıttığın “geçmiş” artık koymaz ki bana.Kimse kesmez seni hadi “gölgelerde” ara..Tehlike çanları çalıyor dayanabilir misin? Geliyorsun şeytanınaHadi dizginle beni “birleştir” al aşk işte bu doya doya..Senin kalbini alıcam istediğimde “çıkarıp oynayacağım Rap kısmı her yanımız ateş alanı..O duygu bizi tutsak etti içine.Bir ben senden geçir kendinden.Duvarlar aşk diye haykırıyor.Tutkuları boylayalım arzular örtüştüğünde.Sesler çığlıkları alt etsin.Tenler birbirini ölesiye sevsin..