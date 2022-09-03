MAGAZİN
03 Eylül 2022 - 14:02

Merve Boluğur sonunda bombayı patlattı: DJ Mert Aydın'ın teklifine evet dedi

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, bir süredir DJ Mert Aydın ile güzel bir birliktelik yaşıyordu. Evlilik kararı alan çift, hayranlarına bu kararlarıyla ilgili bombayı patlatırken güzel oyuncu sevgilisinden evlilik teklifi aldığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak sevenlerine duyurdu.

MAGAZİN
03 Eylül 2022 - 14:02
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Merve Boluğur sonunda bombayı patlattı: DJ Mert Aydın’ın teklifine evet dedi


Şarkıcı Murat Dalklıç ile evlenen ve evliliklerinin ikinci yılını kutlamaya hazırlanırken aniden boşanmaya karar veren Merve Boluğur, mutluluğu sonunda yakaladı. Bir süre önce Nokta Müzik kurucularından birisi olarak bilinen DJ Mert Aydın ile birlikte olan Boluğur, sevgilisinden evlenme teklifi aldığını duyurarak herkesi şaşırttı.

Merve Boluğur DJ Mert Aydın

"Ünlü oyuncudan şaşkına çeviren paylaşım"



İkinci kez nikah masasına oturmaya hazırlnanan Merve Boluğur, müzisyenlik yapan sevgilisi DJ Mert Aydın'dan evlenme teklifi aldı. O anları Instagram hesabı üzerinden duyuran güzel oyuncu bu paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirdi.

Merve Boluğur DJ Mert Aydın

Merve Boluğur, sevgilisi Mert Aydın'ın kendisi için aldığı tek taş yüzüğünün görüldüğü paylaşımının altına "said yes kocam" notunu yazarken Mert Aydın, o anları paylaşırken fotoğrafın altına "she said yes" notunu düştü.

Merve Boluğur DJ Mert Aydın

Arnavutköy'de bulunan bir restoranda evlilik kararı alan çiftin paylaşımları sosyal medya hesaplarında büyük ilgi gördü.


EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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