Merve Boluğur sonunda bombayı patlattı: DJ Mert Aydın’ın teklifine evet dedi

"Ünlü oyuncudan şaşkına çeviren paylaşım"











Şarkıcı Murat Dalklıç ile evlenen ve evliliklerinin ikinci yılını kutlamaya hazırlanırken aniden boşanmaya karar veren Merve Boluğur, mutluluğu sonunda yakaladı. Bir süre önce Nokta Müzik kurucularından birisi olarak bilinen DJ Mert Aydın ile birlikte olan Boluğur, sevgilisinden evlenme teklifi aldığını duyurarak herkesi şaşırttı.İkinci kez nikah masasına oturmaya hazırlnanan Merve Boluğur, müzisyenlik yapan sevgilisi DJ Mert Aydın'dan evlenme teklifi aldı. O anları Instagram hesabı üzerinden duyuran güzel oyuncu bu paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirdi.Merve Boluğur, sevgilisi Mert Aydın'ın kendisi için aldığı tek taş yüzüğünün görüldüğü paylaşımının altına "said yes kocam" notunu yazarken Mert Aydın, o anları paylaşırken fotoğrafın altına "she said yes" notunu düştü.Arnavutköy'de bulunan bir restoranda evlilik kararı alan çiftin paylaşımları sosyal medya hesaplarında büyük ilgi gördü.