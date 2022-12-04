Merve Boluğur'un kocası olarak tanınmıştı! Mert Aydın'dan eski eşine hakaretler: Bakın arkasından neler demiş!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, Ekim ayında DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturmuştu. Sosyal medyada sık sık mutluluk pozları veren ve ani düğünleriyle dikkat çeken çiftin birlikteliği sadece 53 gün sürdü. Boşanma iddialarının çıkmasından kısa bir süre sonra boşanma kararı aldıklarını açıklayan çift, mahkemede 5 dakika içerisinde boşanmıştı. Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın boşanması henüz çok taze iken Mert Aydın’dan dikkat çeken sözler geldi. eski eşi hakkında ağza alınmayacak kelimeler kullanan Aydın’ın sözleri sosyal medya gündemine oturdu.
Merve Boluğur için açtı ağzını yumdu gözünü!
Merve Boluğur ve Mert Aydın çifti evliliklerinin 53. Gününde tek celsede boşanmıştı. DJ’lik yapan Mert Aydın’ın katıldığı bir davette eski eşi Boluğur için “ Gereksiz insan, konuşmaya hiç gerek yok “ dediği yönünde iddialar magazin gündeminde deprem etkisi yarattı.
Henüz boşanmalarının üzerinden birkaç hafta geçmesine rağmen karşılıklı restleşen eski eşlerin arasındaki sular durulmak bilmiyor. Merve Boluğur ise boşanmanın hemen öncesinde sosyal medya hesabından “ Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu “ sözleriyle çok konuşulmuştu. Şimdi ise Mert Aydın’ın eski eşi için “ Gereksiz insan “ dediği ileri sürüldü.